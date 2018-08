Mehrheit will kein Dauershopping

Ergebnis einer Umfrage der Sonntagsallianz - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Eine Umfrage der Sonntagsallianz auf dem Weißenburger Wochenmarkt hat er­geben, dass viele Menschen gut und gerne auf verkaufsoffene Sonntage verzichten könnten. Von den befragten Personen befürworteten nur zwölf Personen verkaufsoffene Sonntage, 102 waren dagegen. Nur acht kreuzten an, dass sie verkaufsoffene Sonntage nützen würden. 75 Karten kamen von Frauen, 36 von Männern. Insgesamt wurden in zwei Stunden 128 Stimmkarten ausgefüllt.

Verkaufsoffene Sonntage sollten eher die Ausnahme bleiben: Die meisten, die bei der nicht repräsentativen Meinungserhebung am Marktplatz in Weißenburg mitmachten, wünschen sich einen arbeitsfreien Sonntag. Foto: WT-Archiv



FW-Stadtrat Heinz Gruber, der das Anliegen der Sonntagsallianz unterstützt, informierte im Gespräch mit den Bürgern, dass das Bündnis aus kirchlichen, gewerkschaftlichen und Sportverbandsgruppierungen keineswegs die traditionellen Marktsonntag in Weißenburg abschaffen wolle. An diesen vier Sonntagen können auch nach Ansicht der Sonntagsallianz die Innenstadtgeschäfte geöffnet bleiben wie bisher. Lediglich die zeitgleiche Sonntagsöffnung von Geschäften „auf der grünen Wiese“ außerhalb der Altstadt werde nicht gutgeheißen. Zudem fragte die Sonntagsallianz die Bürger, was sie von verkaufsoffenen Sonn­tagen generell halten.

Das Bündnis beruft sich auf die jüngsten Gerichtsurteile, die Märkten auf der „grünen Wiese“ die Sonntagsöffnung verbietet, weil sie mit dem Marktgeschehen nicht in Verbindung stehen. Diese Argumentation wollte auch die Allianz in Weißenburg den Bürgern erläutern. Zudem konnten sich die Passanten mit Infomaterial versorgen und in Unterschriftenlisten eintragen.

Stimmkarten verteilt

Ferner verteilte das Bündnis Stimmkarten, auf denen die Bürger ihre Meinung zur Sonntagsöffnung ganz allgemein kundtun konnten. Es ging um die Fragen, ob man selbst sonntags arbeiten möchte und wie man zu verkaufsoffenen Sonntagen steht. Weil im Verkauf nach Erkenntnissen der Sonntagsallianz meist Frauen beschäftigt sind, konnten auf den Fragebögen noch Angaben zum Geschlecht gemacht werden. Tatsächlich wurden die meisten Karten von Frauen ausgefüllt, die angaben, dass sie sonntags nicht arbeiten wollten, verkaufsoffene Sonntage nicht gut fänden und diese deshalb auch nicht nützen würden. Lediglich zwei Menschen hätten angegeben, an, dass sie gerne am Sonntag arbeiten.

Das Ergebnis ist natürlich nicht repräsentativ, sondern nur eine Stichprobe. Für die Mitglieder der Sonntagsallianz ist das Ergebnis auch nicht überraschend. Die Stimmkartenaktion der Sonntagsallianz ist Gruber zufolge eine Reaktion auf eine Umfrage der Weißenburger CSU auf Facebook. Dort hatte der CSU-Stadtverband im April dieses Jahres gefragt: „ Sind Sie dafür, dass an den traditionellen vier Marktsonntagen die Geschäfte in Weißenburg wie bisher geöffnet haben dürfen oder sind Sie der Meinung, dass die Geschäfte an diesen traditionellen Marktsonntagen geschlossen sein sollen?“

Eine Frage, auf die zumindest die Weißenburger Werbegemeinschaft eine klare Antwort hatte: Von den Mitgliedsbetrieben wollen 98 Prozent an der bisherige Regelung festhalten. Die besagt, dass in Weißenburg an den vier Marktsonntagen die Geschäfte von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen dürfen. Die Regelung gilt für das gesamte Stadtgebiet – die Ortsteile sind ausgenommen. Die Sonntagsallianz wollte dagegen prüfen lassen, ob diese Regelung gegen geltendes Recht verstößt, und will die Ausnahmeregelung lediglich für Geschäfte im Altstadtbereich gelten lassen.

Die Werbegemeinschaft sieht Geschäfte wie Obi oder Kaufland an der Peripherie dagegen nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Frequenzbringer. Die Online-Umfrage der Weißenburger CSU auf Facebook, bei der sich rund 100 User beteiligten, lieferte damals dieses Ergebnis: Rund 85 Prozent waren für verkaufsoffene Sonntage, der Rest war generell dagegen.

Kritik an Online-Umfrage

Nach Ansicht der Sonntagsallianz war die Online-Umfrage aufgrund der Fragestellung nicht geeignet, ein objektives Ergebnis zu liefern. Die Zahlen, die die Stimmkartenaktion am Marktplatz lieferte, spreche dagegen eine deutliche Sprache. Denn auch bei den handschriftlichen Kommentaren auf der Karte überwiege der Wunsch nach einem verkaufsfreien Ruhetag, der Zeit für Kinder und Familien­ausflug biete. „Montag bis Samstag reicht“, hätten Gruber zufolge einige geschrieben oder „Sonntag ist der Tag des Herrn“. Mütter hätten berichtet, dass sie nicht auch noch sonntags hinter dem Ladentisch stehen, sondern bei ihren Kindern sein wollten.

Die Aktion der Allianz für den freien Sonntag will Heinz Gruber zufolge vor allem erreichen, dass sich die Menschen über das Thema Sonntagsöffnung Gedanken machen können. Wer gerne rund um die Uhr einkaufen wolle, sollte auch an das Verkaufs­personal und dessen Familien denken. „Es gibt leider noch genug Menschen bei Polizei, Feuerwehr, Notdiensten aller Art, die auch sonntags arbeiten müssen, weil es nicht anders geht. Der Verkauf gehört allerdings nicht dazu“, sagt FW-Stadtrat Heinz Gruber.

Markus Steiner