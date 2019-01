Mehrzweckhalle ist der größte Brocken

WEISSENBURG - Weißenburg wird im Jahr 2019 Investitionen in Höhe von rund 17 Millionen Euro tätigen. Diese Zahl steht so zumindest in der Finanzplanung, die jetzt dem Hauptausschuss des Stadtrats im Vorfeld der Haushaltsberatungen vorgelegt wurde. Größter Brocken ist dabei der Neubau der Vierfachturnhalle.

Mit der Räumung begonnen: Am Baufeld für die neue Vierfachturnhalle wurden bereits alle Bäume gefällt und Hecken entfernt. Nach den weiteren Vorarbeiten soll im Sommer mit dem Bau begonnen werden. © Robert Renner



Diese soll nach dem derzeitigen Stand der Dinge 11,32 Millionen Euro zuzüglich der Planungsausgaben kos­ten. Für den Haushalt des laufenden Jahres sind 2,5 Millionen Euro ver­anschlagt. Knapp 4,1 Millionen Euro steht an Ausgaben für die Halle mit Mehrzweckfunktion für 2020 im Finanzplan, gut 2,7 Millionen Euro nochmals für 2021.

Ob allerdings der gesteckte Kostenrahmen auch eingehalten werden kann, ist offen. Die Räumung des Baufelds auf der bisherigen Freisportanlage des Landkreises An der Hagenau hat begonnen. Die Aufträge für die Grundleitungen wurden vergeben. „Spannend wird es Ende Juni“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. Dann stehen die Vergaben für die Rohbauarbeiten an. Zum einen ist dies ein großer Posten in der Gesamtsumme, zum anderen sind die Preise aufgrund der boomenden Baukonjunktur derzeit kaum kalkulierbar, machte Stadtkämmerer Konrad Bender deutlich.

Ansonsten ist der Investitionsplan für 2019 aus Sicht des OB „unspektakulär“. Die angeschobenen Projekte würden weiterentwickelt. Die Beschlüsse der vergangenen Wochen, beispielsweise zum Spielplatzsanierungsprogramm, seien eingearbeitet. Zusammen mit dem Verwaltungshaushalt, über den das laufenden Geschäft abgewickelt wird und der einen Umfang von 45,6 Millionen Euro hat, wird der Haushalt 2019 nach dem derzei­tigen Stand ein Gesamtvolumen von rund 62,7 Millionen Euro haben. Ge­genüber dem vergangenen Jahr ist dies eine Steigerung über zwei Millionen Euro oder 3,7 Prozent.

Erarbeitet wurde das Zahlenwerk in der Kämmerei. Zudem hat es seit Anfang Dezember drei größere verwaltungsinterne Sitzungen gegeben, um den Etatentwurf abzustimmen und vor allem um das Investitionsprogramm abzuspecken. „Sonst hätten wir am Ende statt den 17 rund 20 Mil­lionen Euro stehen gehabt“, machte Bender deutlich.

Das Problem dabei: Die Projekte stehen tatsächlich alle an. Doch zum einen müssen sie finanziert werden und zum anderen muss die Verwaltung auch in der Lage sein, sie abzuarbeiten. Aber deren Kapazitäten sind ir­gendwann erschöpft, was sich auch im vergangenen Jahr wieder zeigte. Von den 16,8 Millionen Euro (inklusive der Haushaltsreste) zur Verfügung stehenden Investitionsmittel wurden tatsächlich erst zehn Millionen Euro ausgegeben.

Auto im Schlagloch

Und so durchforstete die Verwaltung den Investitionsplan für 2019 nach Maßnahmen, die gestreckt oder sogar verschoben werden können. Für 2020 und 2021 ist nun die Geheimrat-Dr.-Doerfler-Straße eingetaktet. Von ihrer Sanierung wird schon seit Jahren gesprochen und tatsächlich ist sie in einem sehr schlechten Zustand. „Die sollten wir dann aber wirklich machen, sonst verschwindet noch einmal ein Auto in einem Schlagloch“, ulkte Grünen-Stadtrat mit Blick auf den Fahrbahnzustand.

Trotz der anhaltend guten Finanzlage wird die Stadt aber in diesem Jahr zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite aufnehmen müssen, prognostiziert Kämmerer Bender. Den Abführungsbetrag, sprich den Überschuss aus dem laufenden Geschäft, hat er mit rund 3,8 Millionen Euro veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist dies eine deutliche Verbesserung, die dem Kassenverwalter zufolge „vorrangig dem weiterhin hohen Steuerniveau sowie der Senkung des Kreisumlagesatzes“ zu verdanken ist.

In der Folge ergibt sich für den Haushalt 2019 eine Darlehensaufnahme von knapp 6,66 Millionen Euro. Aus den Rücklagen kann eine Dreiviertelmillion Euro entnommen werden. An Zuschüsse aus verschiedenen Landes-, Bundes- und Landkreistöpfen sowie aus Spenden fließen über 4,8 Millionen Euro. Der Rest wird über Verkäufe und Beiträge erlöst.

Diverse Projekte stehen an

Neben der Großturnhalle (2,5 Mil­lionen Euro) sind die größten Aus­gabeposten in diesem Jahr die Klär­anlage Suffersheim mit Anschluss von Haardt und Heuberg (1,3 Millionen Euro), der kommunale Wohnungsbau am Birkenweg (1,25 Millionen Euro), der Kanalanschluss von Hagenbuch nach Weißenburg mit Regenüberlaufbecken (eine Million Euro), Zuschüsse für Baumaßnahmen freier Kinder­tagesstättenträger (562000 Euro), der neue Feuerwehr-Rüstwagen (390000 Euro), die Sanierung der Zentralschule (390000 Euro), die Kanäle in Hagenbuch (370000 Euro), der Start des neuen Vierjahresprogramms für die Wülzburg (350000 Euro), die Klärschlammentwässerung (350000 Euro), das Deckenerneuerungsprogramm (320000 Euro), die Sanierung der Schulhäuser Dettenheim und Oberhochstatt (260000 Euro), die Erschließung des Gewerbegebiets West II (250000 Euro) und der Grunderwerb (250000 Euro).

Ferner stehen zahlreiche Investitionen mit Beträgen unter 250000 Euro an. Kredite werden mit über 1,1 Mil­lionen Euro getilgt. Ansonsten wirken sich die derzeit rund elf Millionen Euro an Krediten, die die Stadt aufgenommen hat, im Haushalt kaum aus, machte Bender deutlich. Nur rund 70000 Euro sind an Zinsen zu zahlen, sagte der Kämmerer.

