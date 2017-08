Freibier schmeckt doch immer noch am besten. Das zeigte sich einmal mehr beim Festwirtsaufzug zur Weißenburger Kirchweih. Dazu gibt die Stadtkapelle stets ein Standkonzert und die Brauereien Schneider und Sigwart spendieren einige Fässer Festbier. Wie auch in den Vorjahren war der Andrang groß und die prächtigen Rösser des Käferleinschen Brauereifuhrwerks waren beliebte Fotomotive.

Der TSV 1860 bleibt auf Erfolgskurs: Nach dem knappen 1:0-Sieg am Mittwochabend gegen den TSV Greding sind die Weißenburger die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Süd und sind mit nunmehr 13 Punkten aus fünf Spielen erstmals auch alleiniger Tabellenführer. Das Tor des Tages erzielte Mario Swierkot per Elfmeter nach Foul an Maik Wnendt (61.).