Messe in Weißenburg naht mit großen Schritten

WEISSENBURG - Nur noch wenige Tage bis zum Messestart in Weißenburg. Am Donnerstag öffnet die Messe Altmühlfranken um 10.00 Uhr ihre Pforten auf dem Kirchweihplatz. Sie will das Schaufenster einer leistungsstarken Region sein.

Weitläufiges Areal: In mehreren Hallen und auf 19000 Quadratmetern Freifläche präsentiert sich – ähnlich wie 2013 – die Messe Altmühlfranken. Foto: luftbilder-hd



Neun Hallen und ein riesiges Freigelände: Auf über 19000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren bis Sonntag, 23. April, mehr als 210 Aussteller Neuheiten, Trends und Informationen rund um die Themen Autos, Bauen und Wohnen, Umwelt und Ökologie, Gesundheit und Wellness, Freizeit und Sport.

Die von der Zukunftsinitiative Altmühlfranken initiierte Messe ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, am langen Freitag bis 19.30 Uhr. Dieser soll dem Veranstalter, der Firma Josef Werner Schmid (JWS) aus Mörslingen im Landkreis Dillingen, zufolge ein „besonderes Highlight“ sein. Als besondere Aktion wird dazu ein Wettbewerb im Skimboarding auf dem Pool in Halle H wie „Heimatrausch“ sein.

Ein Skimboard ist eine Scheibe mit etwa ovaler Form. Sie besteht meist aus Holz. Entscheidend ist, wie die einzelnen Holzschichten verleimt sind und welche Lasur das Board als Versiegelung besitzt. Auf dem Brett versucht der Sportler auf der Oberfläche von flachem Wasser zu gleiten.

Mit Aktionsbühne

Beschaulicher geht es da in den Halle A1 und A2 zu: Sie stehen unter dem gemeinsamen Motto: „Halle der Region“. Dort ist auch die Aktionsbühne Altmühlfranken aufgebaut. Geboten wird auf dieser ein vielseitiges Programm. Unter anderem sind Zauberer Sebastian Lehmeier, die Weißenburger Sportakrobaten, die Tanz­mariechen der Karnevalsgesellschaft (KaGe) Ellingen und das Ensemble der Luna Bühne dort zu erleben.

In der Nähe der Bühne befinden sich Informationsstände des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen sowie der Städte Weißenburg, Gunzenhausen und Treuchtlingen. Die Halle der Region ist aber auch der Treffpunkt für heimische Brauereien, Handwerk und regionale Spezialitäten.

In Halle A1 findet sich zudem der Stand des Weißenburger Tagblatts, an dem bei einem Gewinnspiel eine achttägige Umbrien-Reise für zwei Personen im Wert von knapp 2500 Euro als Preis winkt. Außerdem können sich Messebesucher historische Zeitungsseiten nach ihrem Wunschdatum ausdrucken lassen.

„Rund um Heim und Haus“ ist das Thema in Halle B. Gezeigt werden Markisen, Haustüren und Fenster, aber auch Schreinerküchen und Wasserbetten. Jede Menge Ideen und Anregungen zum „Urlaub auf Balkonien“ finden die Besucher in Halle C. Individuelle Lösungen für Balkon, Terrasse und Wintergarten sowie die dazu passenden Möbel werden dort ausgestellt. Ein Besuch in der Grünen Halle (Halle D) wir zum Walderlebnis. Hier kann man Wald riechen, sehen und fühlen. Der Wald als Wirtschaftsfaktor wird ebenso präsentiert, wie seine Funktion als Sauerstofflieferant, als Lebensraum für Tiere oder als Frei-zeitraum.

„Das Haus und seine Energiebilanz“ stehen im Zentrum der Halle E. Bauweisen spielen dabei ebenso eine Rolle, wie die Kombination mit erneuerbaren Energien. Das Schlagwort Energiepass ist für jeden Häuslebauer eine feste Planungsgröße.

Die „Health Expo“ vom Deutschen Verein für Gesundheitspflege dominiert die Halle F. An zwölf Gesundheitsstationen können die Besucher wichtige Vitalwerte messen lassen. Mit in der Halle sind weitere Fitness- und Wellnessprodukte bis hin zum Bett.

Gemütlicher Treff

Zu einem gemütlichen Treff lädt das Café der Lebenshilfe in Halle G ein. Von dort sind es nur wenige Schritte zum Pfarreienverbund Weißenburg, zur Montessori-Schule, zur Arbeiterwohlfahrt und zur AOK. Schönheitsprodukte, gesundes Wohnen und Schlafen runden das Hallenprogramm ab.

In der Halle H „Heimatrausch“ können Besucher die ganze Vielfalt und Trends im Outdoor- und Freizeitbereich entdecken und selbst aktiv werden. Unter anderem in einer Pumptrack, einer Skills Area, einem acht Meter breiten und 15 Meter langen Pool und einem Niederseilgarten werden alle Trendsportarten an Land und im Wasser präsentiert.

Eintrittskarten für die Messe Altmühlfranken in Weißenburg gibt es in folgenden Kategorien: Erwachsene (Tageskarte: 5 Euro, Dauerkarte: 7 Euro); Rentner (4 Euro, 6 Euro), Jugendliche 14 bis 18 Jahre und Studenten (3 Euro, 5 Euro), Kinder 6 bis 13 Jahre (1 Euro, 3 Euro).

Außerdem gibt es täglich ein 16-Uhr-Ticket für 4 Euro und Familienkarten für zwei Erwachsenen und bis zu drei Kinder bis 13 Jahren für 10 Euro. (Ausführlich informiert unsere Messezeitung, die am Mittwoch erscheint.)

