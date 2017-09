Michael Gabler stellt CD in Weißenburg vor

WEISSENBURG - Der Vorverkauf für die CD-Vorstellung des Weißenburger Sängers Michael Gabler hat begonnen. Tickets für das Konzert am 14. Oktober im Wildbadsaal gibt es ab sofort bei der Buchhandlung Meyer. Am Freitag erschien als Vorgeschmack auf das neue Album zudem ein Musikvideo zum Song „Traveller“. Das Video kann man sich unter anderem auf unserer Internetseite www.weissenburger-tagblatt.com ansehen.

Musikvideo zum neuen Album: Michael Gabler hat zusammen mit seiner Band im Weißenburger Wildbadsaal ein Video gedreht. Der Clip zum Song „Traveller“ ist als Vorgeschmack auf das Konzert nun auch im Internet zu sehen. © Marc Wilhelm



Gabler und seine nicht nur mu­sikalische Weggefährtin Alex Seuberth sind wieder zurückgekehrt. Nach knapp zwei Jahren und einer grundlegenden Fortbildung an der privaten Musikschule The School in Hamburg ist der gebürtige Burgsalacher ab Oktober ganz offiziell wieder in Weißenburg zu Hause. Und zwei Wochen später steht er auch erstmals hier wieder auf der Bühne. Im Wildbadsaal stellt er sein neues Album „Little Hearts And Lost Stories“ vor, das er in Hamburg aufgenommen und in Teilen mit Crowdfunding finanziert hat.

Die Zeit in Hamburg hat Gabler geprägt. Menschlich, aber auch musikalisch. „Das ist jetzt nicht mehr das totale Rockbrett wie vielleicht früher noch“, sagt Alex Seuberth, die die musikalische Karriere ihres Lebens­gefährten begleitet und anleitet. „Aber da ist schon immer noch ordentlich Dampf drin, harter Pop irgendwie, wenn man das überhaupt so sagen kann.“ Im Gegensatz zu seinen beiden Großkonzerten in der Karmeliterkirche kommen diesmal nur Eigenkompositionen aus der Feder des Burgsalachers auf die Bühne. Die Songs bewegen sich musikalisch wie inhaltlich zwischen zwei Welten – der Millionenmetropole Hamburg und der beschaulichen Heimat Weißenburg – und beziehen gerade aus dieser Kluft ihren Reiz.

Neu ist auch die Band, die hinter Gabler steht. „Das sind jetzt allesamt Berufsmusiker, die ich von der Fachhochschule für Musik in Dinkelsbühl kenne", sagt Seuberth, die dort Gesang studiert hat und in der Band das Keyboard übernimmt. Die beiden wollen sich nun in Weißenburg ein neues Leben als Musiker aufbauen. Zu diesem Zweck eröffnen sie in Kürze auch eine eigene Musikschule in der Bortenmachergasse in Weißenburg. „Ansonsten gilt für uns das, was auch für alle andere Musiker gilt. Ins Auto steigen und zum nächsten Auftritt fahren", sagt Alex Seuberth. „Von den Auftritten hier in der Region kann man natürlich nicht leben." Zudem sind sowohl Gabler („Project xXx") als auch Seuberth („Picked Up") auch noch mit Coverbands unterwegs, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Musikvideo vorab

Hier gehts zum neuen Video Michael Gabler – Traveller

Am gestrigen Freitag erschien als Vorgeschmack auf das Konzert am 14. Oktober ein Musikvideo. Die Dreharbeiten gingen im Weißenburger Wildbadsaal über die Bühne, in dem auch die Release-Party des neuen Albums stattfinden wird. Dann übrigens nicht mehr wie bei den Karmeliter-Konzerten mit Bestuhlung, sondern als klassisches Popkonzert mit Stehpublikum. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. Dann wird zunächst Oliver Gabler als Vorband auf der Bühne stehen und Songs von Colin Hay präsentieren.

