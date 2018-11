Misstöne neben der Bühne

WEISSENBURG - Das Weißenburger Kammerorchester hat zuletzt ein paar Misstöne produziert. Allerdings nicht auf, sondern neben der Bühne.

Das Weißenburger Kammerorchester



Man gründete sich neu als Verein und trennte sich in diesem Zug auch gleich vom langjährigen Dirigenten, dem Weißenburger Kirchenmusiker Michael Haag. Der war – vorsichtig ausgedrückt – etwas überrascht von der freundlichen Kündigung, und es kam im Nachgang zu Diskussionen.

Nun aber hat man das erste Konzert gespielt und im Rahmen des vhs-Programms steht im Dezember das zweite an. Am Dirigenten-Pult wird dann Gocha Mosiashvili stehen, und es lässt sich erahnen, was sich das Kammerorchester durch die Arbeit mit Gastdirigenten in Zukunft verspricht. Denn Mosiashvili ist sicher in der Lage, neue Impulse einzubringen. Er studierte Chordirigieren am Staatlichen Konservatorium in Tiflis

Nach weiteren Studien in Leipzig und Dresden kam er 2013 nach Mittelfranken, nach Nürnberg. Seit 2015 arbeitet Gocha Mosiashvili freischaffend als Dirigent und Chorleiter. Er stand mehrfach am Pult der Georgischen Philharmonie Tiflis und leitete in der Konzertsaison 2016, 2017 und 2018 die Kinderkonzerte „Peter und der Wolf“ bei den Nürnberger Symphonikern.

Für das Konzert in der Weißenburger Karmeliterkirche erarbeitete er nun mit dem aus ambitionierten Laien zusammengestellten Kammerorchester Mozarts Violinkonzert Nr. 3, die Ouvertüre zu Titus sowie Beethovens Sinfonie Nr. 1. Musikalisch mit an Bord ist zudem die Nürnberger Violinistin Jessica Hartlieb, die man bereits von mehreren Konzerten in der Region in bester Erinnerung hat.

Samstag, 8. Dezember, 19 Uhr, Karmeliterkirche, Weißenburg

