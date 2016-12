Mit FSG Titting an der Bayernliga-Spitze

Auch Rebecca Urban und Rebecca Schnaidt trugen zu den jüngsten Siegen bei - 19.12.2016 08:39 Uhr

TITTING - Das Bayernliga-Team der FSG Titting hat mit Siegen gegen die Verfolger SV Höbing und BSG Bergrheinfeld seine Tabellenführung untermauert und sich ordentlich Luft verschafft.

Treffsicher: Die Raitenbucherin Rebecca Urban in Diensten der FSG Titting konnte mit 391 und 388 Ringen zwei wichtige Einzelpunkte für die Mannschaftserfolge des aktuellen Bayernliga-Tabellenführers beisteuern. © FSG Titting



Die Raitenbucherin Rebecca Urban war in beiden Vergleichen mit 391 und 388 Ringen Garantin für zwei sichere Punkte. Zudem steuerte Rebecca Schnaidt vom Siebenkreuzhof bei Rothenstein mit 391 Ringen einen Einzelpunkt zum Mannschaftssieg gegen Höbing bei.

Am letzten Wettkampftag im Jahr 2016 hatte das Tittinger Team praktisch Heimvorteil, weil die Duelle ge­gen die beiden Verfolger jeweils in Höbing und damit im Schützengau Eichstätt ausgetragen wurden. Gegen die Gastgeber gewann Titting durch die Siege von Schnaidt, Urban und Ferdinand Rudingsdorfer mit 3:2. Mit dem gleichen Resultat setzten sich die FSG-Schützen auch gegen Bergrheinfeld durch, wobei erneut Rebecca Ur­ban sowie Ferdinand Rudingsdorfer und Daniela Paal gewannen.

Titting steht mit nunmehr mit 12:0 Mannschaftspunkten und 18:7 Einzelpunkten vorne und überwintert an der Tabellenspitze. Höbing, Mitteleschenbach und Bergrheinfeld folgen mit je 8:4 Zählern. Der Erste und Zweite der Bayernliga werden am Saisonende an der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga teilnehmen. Am 29. Januar und 19. Februar 2017 finden die beiden Bayernliga-Heimkämpfe dieser Saison im Tittinger Schützenhaus statt.