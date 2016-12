Mit Latein und Standard auf Erfolgskurs

Weißenburger Tanzpaar Nadine und Andreas Urban beim Bayernpokal unter den Besten - 15.12.2016 09:21 Uhr

WEISSENBURG - Nach einer Babypause hat sich das Weißenburger Tanzpaar Nadine und Andreas Urban erfolgreich im Turniergeschehen zurückgemeldet. So nahmen die beiden an mehreren Wettbewerben des Bayernpokals teil. Die Wertung besteht aus sechs einzelnen Turnieren, bei denen jeweils Punkte gesammelt werden können.

Nach einer Babypause hat sich das Weißenburger Tanzpaar Nadine und Andreas Urban erfolgreich im Turniergeschehen zurückgemeldet. © WT



Bei der abschließenden Veranstaltung in Neumarkt wurden die drei besten Paare jeder Klasse vom Landestanzsportverband Bayern geehrt und zu einem exklusiven Workshop mit Profiweltmeistern im nächsten Jahr eingeladen.

Obwohl Nadine und Andreas Urban nur bei vier Turnieren der Serie am Start waren, holten sie sich in der Gesamtwertung souverän den zweiten Platz in den Lateinamerikanischen Tänzen der B-Klasse.

In den Standardtänzen, ebenfalls in der B-Klas­se, erkämpften sie in letzter Minute noch den sechsten Rang. Der anwesende Sportdirektor für Leistungssport entschied spontan, die Urbans auch für den Standard-Workshop einzuladen.

Zu den Klassen im Deutschen Tanzsportverband (DTV) sollte man noch wissen, dass es über der B-Klasse nur noch die A-Klasse sowie die Sonderklasse S gibt.