Mitstreiter für Weißenburger Asylothek

Anlaufstelle in der neuen Flüchtlingsunterkunft - vor 1 Stunde

WEISSENBURG (ste) – Die Arbeitsgemeinschaft „Weißenburg hilft“ sucht für die „Asylothek“ in der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Nürnberger Straße weitere Mitstreiter. „Asylotheken“ verfolgen das Ziel, Sprache, Bildung, Kultur und Integration von Flüchtenden zu fördern. Am Donnerstag, 11. Mai, zwischen 17.00 und 19.00 Uhr können Interessierte sich vor Ort erkundigen, wie man in der „Asylothek“ mitarbeiten kann.

Würden sich über weitere Unterstützer für die neue „Asylothek“ freuen: Dekanin Ingrid Gottwald-Weber und Ehrenamtskoordinator Peter Diesler. © Markus Steiner



Das Kunstwort „Asylothek“ wurde vom Nürnberger Architekten Günter Reichert erfunden, der im Asylbewerberheim im Nürnberger Kohlenhof die erste „Asylothek“ einrichtete. Der Begriff leitet sich aus den beiden Worten „Asyl“ und „Bibliothek“ ab, weil die ursprüngliche „Asylothek“ eine reine Bibliothek war, die nach und nach um Möbel, Spiel- und Unterrichtsmaterial erweitert wurde. Und sich zu einer echten Anlaufstelle für Flüchtlinge entwickelt hat.

Genau das hat die Arbeitsgemeinschaft „Weißenburg hilft“ auch in der Nürnberger Straße vor. Wann die neue Flüchtlingsunterkunft, die bis zu 180 Menschen beherbergen kann, tatsächlich bezogen wird und mit wem, ist noch immer unklar. Dekanin Ingrid Gottwald-Weber zufolge wird es vermutlich Juni werden.

Peter Diesler, der Ehrenamtskoordinator von „WUG hilft“, und Dekanin Ingrid Gottwald-Weber stellten in einem Pressegespräch gestern die Maßnahme vor, die der Rotary Club Weißenburg unterstützt. In der „Asyl-othek“ soll es unter anderem Alphabetisierungs- und Deutschkurse, aber auch Crashkurse für Akademiker geben, die in Deutschland eine Hochschule besuchen wollen. Weiterhin wollen die Rotarier Nachhilfe-Lehrer finanzieren und eine Computerinsel mit sechs PCs und einem Beamer anschaffen, die sich für computergestütztes Lernen, Layout und Internetnutzung eignen. Zudem soll ein Erste-Hilfe-Kurs für Flüchtlinge angeboten werden, der idealerweise auf Arabisch stattfindet.

Der Einrichtung der „Asylothek“ hat bereits die Regierung von Mittelfranken zugestimmt. Neben den bereits erwähnten Angeboten wollen die Rotarier noch eine Verwaltungskraft, einen Internetanschluss und die zweite und erweiterte Auflage des „ABC-Leitfadens“ finanzieren, der sich bei der Flüchtlingsarbeit bestens bewährt hat.

Eine weitere flankierende Maßnahme für Flüchtlinge, die eine eigene Wohnung beziehen, sind die „Leih-Handwerkersets“, die neben einer Bohrmaschine und einem Akkuschrauber die wichtigsten Werkzeuge enthalten, die man zum Aufbauen von Möbeln oder Einrichten einer Wohnung braucht. Diese Sets können gegen ein Pfand bei „WUG hilft“ ausgeliehen werden.

Weil die Anforderungen und Belas-tungen in der Flüchtlingsarbeit für die Ehrenamtlichen nicht kleiner, sondern eher größer geworden sind, will der Unterstützerkreis den Ehrenamtlichen auch mit einer Art Supervision zur Seite stehen, damit die Helfer nicht „ausbrennen“, berichtete Diesler. Sofern keine kostenlosen Angebote genutzt werden können, soll ein bestimmter Etat für Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden.

„Großer Rückenwind“

Peter Diesler bedankte sich im Namen von „Weißenburg hilft“ für den „großen Rückenwind“ und die Anerkennung der Arbeit, die die gut 100 Ehrenamtlichen regelmäßig leis-ten und damit zur Integration der Flüchtlinge beitragen. Dekanin Gottwald-Weber betonte ebenfalls, wie wichtig das Miteinander von Weißenburger Bürgern und Flüchtlingen sei, und durch die persönlichen Begegnungen den Menschen ein Stück weit wieder ihre Würde zurückgegeben werde, die sie durch Flucht, Krieg und Vertreibung verloren hätten.

Für die „Asylothek“ werden rund 30 Ehrenamtliche gesucht, die sich pro Woche für nur zwei Stunden engagieren müssten. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, betonte Dekanin Gottwald-Weber. Jeder könne sich individuell mit seinen Fähigkeiten einbringen und mithelfen. Die Arbeit im Asylunterstützerkreis könne zudem sehr bereichernd sein. „Es gibt wunderschöne Erlebnisse und auch Erfolge beim Vermitteln der deutschen Sprache“, bestätigte auch Koordinator Peter Diesler. Wer sich auf die Asylbewerber einlasse, lerne neue Menschen und neue Kulturen kennen. Dekanin Gottwald-Weber: „Wir haben inzwischen eine gute und verlässliche Struktur und einen guten Rückhalt in der Bevölkerung.“

Wer sich in der „Asylothek“ engagieren möchte, sollte vorab Kontakt mit „Weißenburg hilft“ aufnehmen. Für das Treffen am 11. Mai, an dem auch Vertreter der Regierung teilnehmen, sollte man sich im evangelischen Pfarramt anmelden unter Tel. 97 46 10 (Mo.-Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr). Weitere Infos unter www.weissenburg-hilft.de.

Markus Steiner