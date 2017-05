Mittelfrankens Nummer eins kommt aus Weißenburg

Jens Fiedler vom TSV 1860 gewann Bezirksranglistenturnier der Schüler C - vor 56 Minuten

WEISSENBURG - Jens Fiedler ist aktuell der beste Tischtennis-Nachwuchsspieler der Schüler C in Mittelfranken. Das Talent des TSV 1860 Weißenburg holte sich beim Bezirksranglistenturnier in der Dreifachhalle des TSV Scheinfeld den Sieg.

Freude über einen tollen Erfolg: Jens Fiedler mit seinem Trainer und Betreuer Stephan Breier. Foto: TSV 1860



Durch die guten Leistungen in vorherigen Turnieren war der Neunjährige für das Elite-Turnier gesetzt und somit einer von 18 Teilnehmern. Anfangs wurde in drei Gruppen mit je sechs Akteuren gespielt. Die besten drei qualifizierten sich jeweils für die Endrunde, in der sie um die Plätze eins bis neun kämpfen konnten. Die anderen Spieler machten die Ränge zehn bis 18 unter sich aus.

Nach einem etwas nervösen Start in das Turnier fand Jens sehr schnell zu seiner Sicherheit und konnte das erste Spiel mit 3:0 für sich entscheiden. Mit diesem Sieg im Rücken traf er auf Leon Hasselbacher, den Favoriten in seiner Gruppe. Leon überraschte Jens mit einem sehr offensiven und aggressiven Spiel in den ersten beiden Sätzen, wodurch er mit 2:0 vorne lag. Für den dritten und vierten Satz stellten Jens und sein Betreuer Stephan Breier die Taktik um, sodass beide Durchgänge sehr deutlich an den Weißenburger gingen. Im Entscheidungssatz behielt Jens in der Verlängerung die Nerven und gewann dieses Schlüsselspiel. Die drei folgenden Partien gewann Jens souverän und er wurde so mit 5:0 Spielen Gruppenerster.

Mit diesem Erfolgserlebnis startete er in die Platzierungsspiele mit einem glatten 3:0. Danach musste Jens gegen den bis dato unbesiegten Jonas Talkovski antreten, der von Anfang an seine Sicherheit und größere Reichweite ausspielte. Jens biss sich in das Spiel, doch es reichte nur zu einem Satzgewinn (1:3). Von dieser Niederlage ließ sich der junge TSV-Sechziger jedoch nicht irritieren. Er überzeugte bei den restlichen vier Begegnungen, sodass am Ende 7:1 Spiele und 22:6 Sätze (mit den zwei aus der Gruppenphase mitgenommenen Siegen) für ihn zu Buche standen.

Alle gingen vom zweiten Rang aus, doch Jonas Talkovski hatte im Turnierverlauf ein Spiel verloren und Jens Fiedler hatte unterm Strich das bessere Satzverhältnis. Somit war er Turniersieger und wird nun den Bezirk Mittelfranken als Nummer eins beim Landesbereichs-Ranglistenturnier für Bayern Nord am Samstag, 24. Juni, in Altenkunstadt (in Oberfranken) vertreten. Die Freude bei Betreuer Stephan Breier, der zum Teil mitgereisten Familie und natürlich bei Jens war riesig.