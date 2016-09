Motoradfahrerin starb nach Sturz

vor 18 Minuten

FIEGENSTALL - Eine junge Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Fiegenstall ums Leben gekommen. Die 27-Jährige kam am Freitagnachmittag mit ihrem Motorrad in einer lang gezogenen Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben.

Die Pleinfelderin wurde schwer verletzt. Sie verstarb im Krankenhaus.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

Die Weißenburger Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls (Tel. 0 91 41 / 8 68 70).