Motteninvasion in Altmühlfranken: Eklig, aber harmlos

Die Larven der Gespinstmotte fressen ganze Hecken kahl - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Kahl gefressene Büsche, mit weißen Gespinsten verhangen und massenhaft sich windenden Raupen mittendrin. Dieses Bild bietet sich derzeit an vielen Stellen des Landkreises. Zwar sieht das selten hübsch aus, ist aber für den Menschen und auch die befallenen Bäume und Sträucher harmlos. Übeltäter sind die Raupen der Gespinstmotten.

Komplett eingesponnen und kahl gefressen präsentieren sich derzeit etliche Gehölze in der Region: Der Übeltäter sind die Raupen der Gespinstmotte, die sich mit den weißen Fäden umgeben, um vor Wind, Wetter und Fressfeinden geschützt die Blätter zu fressen. Anfang Juli schlüpfen die Motten dann, um die Eier für die nächste Generation zu legen. © Christiane Geidel/LBV



Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, hat bereits seit einigen Wochen verfolgen dürfen, dass die Gespinstmotte in diesem Jahr offensichtlich ein besonders fettes Jahr erwischt hat. Zumindest der subjektive Eindruck vermittelte, dass noch nie so viele Pflanzen in der Region befallen waren. Das ist offensichtlich auch in ganz Bayern so, wie Medienberichte aus dem Freistaat zeigen. Immerhin handelt es sich um ein zwar etwas unansehnliches, aber harmloses Phänomen, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) nun feststellt.

Betroffen sind vor allem Traubenkirschen, aber auch Weißdorn, Pfaffenhütchen, Pappeln oder Weiden. Die Raupen treten massenhaft auf, spinnen sich zum Schutz vor Wind, Wetter und Fressfeinden in seidig glänzende Gespinste ein und fressen die betroffenen Pflanzen oft komplett kahl. Im Gegensatz etwa zum Eichenprozessionsspinner sind die Gespinstmotten für den Menschen ohne jede Gefährdung. Auch die betroffenen Pflanzen überstehen den Kahlfraß gut und treiben Mitte, Ende Juni einfach neu aus, sodass im Sommer von dem Befall kaum mehr etwas zu sehen ist.

Die meisten Raupen haben sich bereits zur Verpuppung in Gespinste am Stamm oder der Krautschicht zurück­gezogen. Anfang Juli schlüpfen die Motten-Schmetterlinge dann und sorgen in den wenigen Wochen ihres Lebens für neuen Nachwuchs, der im kommenden Jahr zum Fraß ansetzt.

Der LBV rät betroffenen Gartenbesitzern zur Ruhe. Die Raupen seien Nahrung für 80 verschiedene Tierarten, von der Schlupfwespe über die Raubwanze bis hin zu verschiedenen Vogelarten, die bei der Aufzucht ihrer Jungvögel gerne auf die Raupen zurückgreifen.

Mit chemischen Insektenmitteln treffe man immer auch die Fressfeinde der Raupen, außerdem sei­en die Raupen oft resistent gegen die Mittel und nach dem Auftritt der Gespinste ohnehin kaum mehr in den Griff zu bekommen. In seltenen Fällen befallen Gespinstmotten auch Obstbäume, was aber eher als Verirrung zu betrachten ist, denn die Raupen können die Blätter der Obstbäume nicht fressen und verhungern daher.

In der Region kann man unter anderem entlang der B 2 von Weißenburg nach Treuchtlingen zahlreiche befallene Sträucher sehen. Aber derzeit findet sich kaum eine längere Hecke, in der nicht ein Strauch von einer der unterschiedlichen Arten der Gespinstmotto befallen ist.