MSC Jura veranstaltet großen Autoslalom in Bergen

Am Wochenende geht es auf dem Weißenburger Jura hoch her - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - An diesem Wochenende lädt der MSC Jura zum Automobilslalom nach Bergen. Der kleine Juraort freut sich wieder auf zahlreiche Fahrer aus ganz Deutschland. Bei den Veranstaltern rechnet man pro Starttag mit mehr als 100 teilnehmenden Fahrzeugen. An beiden Tagen beginnt die Veranstaltung jeweils um 8 Uhr.

Schnelle Autos und fahrerisches Können wird es am Samstag und am Sonntag rund um den Jura-Ort Bergen zu sehen geben. Dann lädt der MSC Jura zum Automobilslalom ein. Foto: MSC Jura



In Bergen finden an diesem Wo­chenende die Meisterschaftsläufe 7 und 8 zur Deutschen NAVC-Slalommeisterschaft statt. In einigen Klassen werden bereits Vorentscheidungen um die Meisterschaftstitel fallen. Zahlreiche Lokalmatadoren werden in Bergen am Start sein, um die nötigen Punkte für die Deutsche und Nordbayerische Slalommeisterschaft einzufahren. Thomas Winter ist das Bergener Zugpferd und hofft vor heimischer Kulisse in der Wertungsklasse 3 aufs Podest fahren zu können.

Die beiden Thalmannsfelder Martin und René Ehrngruber starten in Klasse 2, und Vater Martin kann am Wochenende frühzeitig den Meistertitel einfahren. Ebenfalls am Start sind der sportliche Leiter des MSC Jura, Johannes Enderlein, und Sohn Tobias. Sie starten in Klasse 5 und wollen hier um den Klassen- und Gruppensieg mitfahren. Ebenfalls in dieser Klasse starten die Nachwuchsfahrer des MSC, Tim Kattinger, Leopold Bornschlegl und Manuel Bayerlein. Sie sind erst kürzlich in die Slalomszene eingestiegen und wollen mit ihrem frisch aufgebauten BMW in der Wertung der Nachwuchsfahrer vorne dabei sein. Mit Rainer Kohl, Christopher Knorr, Stefan Hüttinger, Fabian Lutz und Marcus Bohlig starten weitere MSC-Fahrer in der starken Klasse 5.

Bei den verbesserten Fahrzeugen werden auch einige Fahrer des MSC Jura starten: Michael Feyl und Frank Kehlenbeck mit ihren Fiat Abarths, Barbara Schmid und Ralf Rausch auf Ford Fiesta und Matthias Bittner auf seinem Formel 4 Eigenbau sind mit von der Partie.

Bergstrecke nach Reuth

Auf der Bergstrecke von Reuth un­ter Neuhaus hoch nach Bergen wird am Samstag der aus den vergangenen Jahren bekannte flüssige Automobilslalom gestellt. Am Sonntag gibt es dann eine komplett neue Strecke für die Fahrer. Dann sind auch die Eigenbau-/Formelfahrzeuge startberechtigt. Diesen Schritt machten die Veranstalter auch aufgrund der Tatsache, dass viele Zuschauer am Sonntagnachmittags zum Slalom kommen und auch etwas von der Veranstaltung mitbekommen wollen. Deshalb wird am Sonntag auf Höhe der Kehre gestartet und in Richtung Bergen gefahren, dort wenden die Fahrzeuge auf Höhe der Verkehrsinsel und fahren den Parcours zurück ins Ziel.

Start der Veranstaltung ist jeweils um 8 Uhr. Für beide Tage hoffen die Macher des MSC Jura auf ein Teilnehmerfeld jenseits der Hunderter-Marke. Verzichtet wird in diesem Jahre auf Pokale und Geldpreise für die Sieger. „Die Sieger dürfen dann freiwillig ihr Preisgeld spenden“, so die Aussage der MSC-Verantwortlichen. Anlass ist das Schicksal der kleinen Aria aus Stopfenheim (wir berichteten), die aufgrund eines angeborenen Herzfehlers dringend ein Spenderherz braucht. Darum hat sich der Vorstand des MSC Jura zu dieser Aktion entschlossen. Der gesammelte Betrag wird seitens des MSC Jura verdoppelt. Das besondere Engagement der Motorsportler für Aria erklärt sich daraus, dass der MSC Jura in Stopfenheim gegründet wurde.