Musical- und Kostümparade im Weißenburger Bergwaldtheater

WEISSENBURG - Endspurt der Bergwaldtheatersaison 2017. Nach Heimspiel-Festival, jeder Menge Liedermachern, Comedy, A-cappella-Konzert, Klassik Open Air und mehreren Theateraufführungen bilden zwei Genres den Abschluss, die im Programm der Weißenburger Freilichtbühne keinesfalls fehlen dürfen. Zum einen Musical, zum anderen Oper.

Die fünf Darsteller – Alexandra Gentzen, Corie Townsend, Simon Tunkin, Sascha Lien und Tracy Plester (von links) in „Kinky Boots“, . . . Foto: Uwe Mühling



Letztere wird an diesem Mittwoch das Finale bilden, wenn ab 20.00 Uhr Verdis „Aida“ in der Inszenierung des Kulturgipfel München Einzug auf der Naturbühne hält. Die Freunde des Musicals kamen hingegen bereits am vergangenen Freitagabend auf ihre Kosten, als die Set Musical Company ihre dreistündige Show präsentierte und die rund 800 Besucher am Ende mit einem rockigen Finale von den Sitzen riss.

Mix aus Alt und Neu

Seit 2012 war das Ensemble nicht mehr im Bergwaldtheater zu Gast. Fünf Jahre ist das her und man merkte, dass sich die Musical-Welt in dieser Zeit in hohem Tempo weitergedreht hat. Es gibt viele neue Stücke, von denen die Set-Company um Bandleader, Schlagzeuger und Moderator Axel Törber nun auch in Weißenburg etliche Häppchen präsentierte. Zusammen mit vielen bekannten Klassikern ergab sich auf diese Weise eine rasante und interessante Reise durch die Musical-Welt – inklusive unzähligen Kostümwechseln, welche die fünf Sänger und Darsteller in teils atem­beraubendem Tempo vollzogen.

. . . Simon Tunkin und Alexandra Gentzen im „Phantom der Oper“, . . . Foto: Uwe Mühling



Auftakt für die „Musical Night 2017“ war ein Song aus dem Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“: Statt „Seid willkommen in Berlin“ hieß es passenderweise „Seid willkommen in Weißenburg“. Mit dem anschließenden „Lass den Zauber entstehen“ aus „Pippin“ schickte das Ensemble dann auch gleich sein Motto und Ziel des Abends hinterher.

Teil eins, der durchaus seine Anlaufphase brauchte, bot einen Mix aus Alt und Neu. Bewährtes aus „Hello, Dolly!“ oder „West Side Story“, der Megahit „Eye of the Tiger“ aus „Rocky“ sowie ein ausführlicher Block mit den großen Songs des Musical-Komponisten Alan Menken (Die Schöne und das Biest, Der Glöckner von Notre Dame, Pocahontas, Aladdin) wechselte sich hier mit Kostproben neuer Produktionen speziell aus New York ab. Es gab Einblicke in „Something rotten“, „Bronx Tale“ oder „Hamilton“. Auch ein Vorgeschmack auf „Kinky Boots“, das im Herbst nach Hamburg kommt, durfte ebenfalls nicht fehlen.

. . . Sascha Lien als „Rocky“ – schlüpften an dem Abend im Bergwaldtheater in die verschiedensten Rollen. Foto: Uwe Mühling



All das präsentierten die spielfreudige sechsköpfige Band um Axel Törber, die drei Sängerinnen Alexandra Gentzen, Corie Townsend und Tracy Plester sowie die beiden männlichen Darsteller Simon Tunkin und Sascha Lien auf ausgezeichnete Weise mit ordentlich Glamour, wenngleich die an sich schönen und starken Stimmen durch die Soundanlage mitunter etwas zu unnatürlich rüberkamen.

Auch konnte man feststellen, dass der Funke erst im zweiten Teil so richtig aufs Publikum übersprang. Hier ging das Ensemble ganz auf Nummer sicher. Das unvermeidliche „Cabaret“, ein kurzes Udo-Jürgens-Medley sowie die Welthits „I will follow him“ (Sister Act) und „I have nothing“ (Bodyguard) bildeten den Auftakt. Dann folgten Auszüge aus Tarzan, König der Löwen und Phantom der Oper (beziehungsweise der Nachfolgegeschichte mit dem Titel „Love never dies“).

Ausgiebiges Abba-Medley

Wem der dauernde Wechsel zwischen den verschiedenen Musicals zu viel wurde, der war im Finale des Abends bestens aufgehoben: Die Set-Company bot ein XXL-Medley aus „Mamma Mia“, das die Herzen der Abba-Fans höher schlagen ließ, zumal nicht nur die Gassenhauer dabei wa­ren, sondern auch weniger gespielte (aber nicht minder schöne) Lieder wie „Slipping through my fingers“ oder „When all is said and done“.

Die Stimmung im Publikum stieg und kochte bei der abschließenden Queen-Hommage mit den Songs aus „We will rock you“ förmlich über. Das war dann keine gediegene Musical-Gala mehr, sondern ein cooles Rock­konzert, bei dem alle elf Mitwirkenden kräftig abfeierten und vor allem Sascha Lien seine Qualitäten als Rock­sänger zeigen durfte. Mit „Born to be wild“ und „Highway to hell“ ging es runter von der Musical-Straße. Umso bewundernswerter war dann die Kur­ve zurück zum Udo-Jürgens-Musical und „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ – ein schöner Ohrwurm und zugleich ein gutes Motto für den Heimweg.

Uwe Mühling