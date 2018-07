Musikgrüße aus Moskau

WEISSENBURG - Es ist mal wieder so weit: Die Russen kommen! In regelmäßigen Abständen ereignen sich in Altmühlfranken ungewöhnliche Häufungen erstklassiger russischer Musik. Hinter diesen steckt eine Reihe wechselnder russischer Ensembles und der immer gleiche Mann aus Weißenburg. Karl Feil, den man in Weißenburg vor allem als Besitzer eines Autohauses kennt.

Chor der Technischen Universität Moskau



Die Geschichte, wie es zu dieser musikalischen Romanze gekommen ist, ist schon das ein oder andere Mal erzählt worden, aber einfach zu schön, um es nicht noch einmal zu tun. Sie beginnt kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit einer unansehnlichen Blechkiste, die in der Straße vor dem Feil’schen Autohaus stand.

Russische Kennzeichen waren damals noch ein Grund zur Aufregung. Erst recht, wenn man einen Chef mit einem Faible für die russische Seele hatte. Das traf auf Karl Feil zu, seit er 1962 mit dem Kreisjugendring eine Fahrt in die Sowjetunion unternommen hatte. Der Autohaus-Betreiber beschloss, sich die Sache mal anzusehen, und entdeckte vor seiner Haustür eine Wagenladung russischer Musiker auf der Durchreise.

Die Gruppe war auf einem Chorfestival im toskanischen Arezzo gewesen und nun auf dem Heimweg. Weißenburg hatten sie sich als potenziellen Schlafplatz auserkoren. In Sachen Gastfreundschaft ließ sich Karl Feil allerdings nicht lumpen und sorgte für Unterkunft und Quartier. Zum Abschied hieb man sich kräftig auf die breiten Rücken, und Feil sagte, die Sänger sollten doch bei Gelegenheit mal wieder vorbeischauen.

Was man halt so sagt, wenn man sich verabschiedet. Nur dass die Russen es ernst nahmen und eines Tages wirklich vor der Tür standen. Und im Grunde haben sie damit bis heute nicht mehr aufgehört. Längst sind die Leute aus dem rostigen Auto nicht mehr selbst auf Reisen und es gibt eine jüngere Musiker-Generation, die mit dem Weißenburger Geschäftsmann befreundet ist. Seine Rolle als Quartiermeister und Konzertorganisator füllt Feil immer noch gerne und voller Begeisterung aus. Seine russischen Freunde haben sich dafür mit Herzlichkeit und zahlreichen Gegeneinladungen bedankt.

Diesmal ist es ein Chor aus knapp 30 Personen der Technischen Universität Moskau, die die Reise nach Weißenburg angetreten haben. Sie singen in Weißenburg, Treuchtlingen, Pleinfeld und Gunzenhausen. Zudem gibt es zwei Gedenkveranstaltungen am Russischen Friedhof in Weißenburg und an der Kriegsgräberstätte am Nagelberg.

Karl Feil



Es wird wieder eine gut einwöchige Konzertreise voller Begegnungen, die Russen und Deutsche einander näherbringt. Und das ist ja in diesen bewegten politischen Zeiten nicht das Allerschlechteste. Höhepunkt dürfte sicherlich das Konzert im Weißenburger Autohaus selbst sein, wo die langjährige Freundschaft gepflegt wird. In diesem Jahr passt im Übrigen sogar der Name des Chors bestens zum Ort dieses Auftritts. Perpetuum Mobile, welcher Autoverkäufer würde das seinem Kunden nicht gerne versprechen?

Alle Auftritte im Einzelnen: Samstag, 4. August, 18.30 Uhr, Nikolauskirche, Pleinfeld; Sonntag, 5. August, 10.30 Uhr, Heilig Kreuz, Weißenburg (Gottesdienst-Begleitung mit anschließendem kleinen Konzert); Dienstag, 7. August, 18.30 Uhr, BMW-Feil-Pavillon, Weißenburg; Freitag, 10. August, 19.30 Uhr, Stadtkirche St. Marien, Gunzenhausen; Samstag, 11. August, 19.30 Uhr, Markgrafenkirche, Treuchtlingen; Sonntag, 12. August, 10 Uhr, Andreaskirche, Weißenburg.

