Nachbarschaftsduelle im Totopokal

Oberhochstatt gewann in Kattenhochstatt, der FC/DJK Weißenburg in Stopfenheim - vor 8 Minuten

WEISSENBURG - Die neue Fußballsaison kommt langsam in Schwung: Am Sonntag ging der Großteil der Auftaktspiele in der Gruppenrunde des Fußball-Totopokalwettbewerbes im Kreis Neumarkt/Jura über die Bühne – Testspiele unter Wettbewerbsbedingungen sozusagen.

Totopokal-Zeit ist auch Derbyzeit im Fußballkreis Neumarkt/Jura: Zum Auftakt der Gruppenrunde standen sich am Sonntagnachmittag unter anderem die DJK Stopfenheim und der FC/DJK Weißenburg sowie die Eintracht Kattenhochstatt und der SSV Oberhochstatt (Bild) gegenüber. Die Auswärtsteams und Kreisligisten gingen dabei jeweils als Sieger vom Feld. Foto: Uwe Mühling



Und zahlreiche Nachbarschaftsduelle waren auch dabei, denn die Kreisspielleitung hat auch heuer wieder darauf geachtet, dass die Fahrtstre­cken zu Beginn der Pokalrunde nicht allzu weit sind. So gab es in Kattenhochstatt den ewig jungen und auch diesmal wieder schwer umkämpften Klassiker zwischen der Eintracht und dem SSV Oberhochstatt (Gruppe 18). Nach Treffern von Andreas Auernhammer, Bastian Walcher und Neuzugang Sebastian Treiber setzte sich der Kreisliga-Aufsteiger aus Oberhochstatt mit 3:1 durch. Das Kattenhochstatter Tor ging auf das Konto von Philipp Allertseder.

Ebenfalls zur Gruppe 18 gehören der VfL Treuchtlingen und der FC Nagelberg, die am Sportplatz in Graben einen weiteren Fußball-Nachbartreff hatten, den der FCN um seinen neuen Trainer Utz Löffler knapp mit 2:1 für sich entschied. In Stopfenheim war der FC/DJK Weißenburg zu Gast und feierte einen klaren 4:0-Erfolg (Gruppe 21). Die Tore erzielten Simon Britz (2), Daniel Enzenhofer und Andreas Pfefferlein. In der Gruppe 24 kam es zum Vergleich zwischen dem ESV Treuchtlingen und der neuen SG Langenaltheim/Solnhofen. Der gastgebende ESV konnte sich dabei mit 2:0 behaupten.

Bereits am Freitagabend war das Derby der beiden Neu-A-Klassisten zwischen dem TSV Mühlstetten und dem SC Stirn ausgetragen worden. Die Stirner setzten sich mit 3:0 durch, wobei Christoph Halmheu (2) und der neue Spielertrainer Michael Lämmermann die Treffer markierten.

Alle weiteren Ergebnisse sowie die kommenden Termine der Gruppenrunde finden sich in unserer Übersicht auf der gegenüberliegenden Sportseite. Der zweite Spieltag steht am kommenden Mittwoch auf dem Programm, der dritte folgt im Regelfall am Sonntag. Dann wird sich zeigen, wer in der ersten Hauptrunde steht.

Uwe Mühling