„Nacht der schönen Stimmen“ in Weißenburg

Der Vorverkauf hat begonnen - 12.07.2017 16:15 Uhr

WEISSENBURG - Was eint Rebekka Gruber, Thomas Hohenberger, Manfred Bittner, Anke Endres, Heike Kohler und Cosima Schneider? Zum einen, dass sie allesamt erfolgreiche Profi-Sängerinnen und -Sänger sind, die an renommierten Opernhäusern, bei internationalen Festspielen und gefeierten Konzerten auftreten. Und zum anderen: Alle sechs stammen aus Weißenburg und Umgebung. Zeit also, sie erstmals zu einem gemeinsamen Konzert nach Hause zu holen, zur „Nacht der schönen Stimmen“

Heimspiel der besonderen Art: Zur „Nacht der schönen Stimmen“, hier das Veranstaltungsplakat, werden erfolgreiche Profisängerinnen und -sänger in ihre Heimatstadt Weißenburg zurückkehren. © Grafik: Sven Katheder, Foto: Bastian Hübner



So lautet der Titel eines außergewöhnlichen Sängertreffens am Sams­tag, 30. September, um 20.00 Uhr im Kulturzentrum Karmeliterkirche, für das der Vorverkauf jetzt begonnen hat. Geboten wird bei diesem Heimspiel der ganz besonderen Art „ein vielfäl­tiges Programm von klassischer Oper bis zum Musical“, wie Gerhard Pöschl verspricht, Musiklehrer und Dirigent aus Weißenburg sowie künstlerischer Leiter des Konzerts.

Musikalisch unterstützt werden die Sängerinnen und Sänger am Flügel von den beiden erfahrenen Konzert­pianistinnen Natalia Elle und Jutta Pauer, ebenfalls aus Weißenburg. Durch das Programm führt auch ein Einheimischer, nämlich SZ-Journalist, Buchautor und Moderator Uwe Ritzer.

Er und Pöschl hatten die Idee zu dem Konzert, das sie nun unter dem Dach der Volkshochschule und mit großer Unterstützung von deren Leiter Dr. Andreas Palme, der Stadt Weißenburg und der Sparkassen-Kulturstiftung auch organisieren. „Wir ka­men gesprächsweise darauf, dass es doch außergewöhnlich ist, wie viele Sängerinnen und Sänger aus unserer kleinen Stadt seit Jahren in der großen Musikwelt erfolgreich sind“, sagt Ritzer. „Da lag der Gedanke nahe, diese tollen Stimmen einmal zu einem gemeinsamen Auftritt in ihrer alten Heimat zusammen zu holen.“ Was Gerhard Pöschl dabei freut: „Alle Sängerinnen und Sänger sagten sofort zu und freuen sich auf das Konzert.“

Rebekka Gruber aus Kehl zum Beispiel. Die Mezzosopranistin sang in den vergangenen Jahren nicht nur im Chor der Dresdner Semperoper, sondern stand bei den Salzburger Oster- und den Bayreuther Wagner-Festspielen mit Weltstars wie Anna Netrebko oder Jonas Kaufmann auf der Bühne. Oder Thomas Hohenberger. Viele Sportfans kennen den Weimersheimer als begeisterten Triathleten. Hauptberuflich jedoch ist er seit der Spielzeit 2003/2004 festes Mitglied im Chor des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München, wo er auch regelmäßig in Solopartien zu sehen ist.

Für den Papst gesungen

Ebenfalls Mitglied in einem der renommiertesten Chöre in Deutschland ist Manfred Bittner aus Stopfenheim. Der Bassbariton gehört dem WDR-Rundfunkchor in Köln an und ist als Solist vor allem kirchenmusikalischer Stücke international gefragt. In diesem Genre kennt sich auch Anke Hájková Endres aus. Die Weißenburgerin mit Hauptwohnsitz Würzburg sang bereits vor dem damaligen Papst Benedikt XVI. in der päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo bei Rom. Jahrelang gehörte die Sopranis­tin zum festen Ensemble des Mainfranken Theaters.

Ein echtes Heimspiel wird die „Nacht der schönen Stimmen“ für Heike Kohler (Mezzosopran). Sie lebt hier und arbeitet von ihrer Heimatstadt aus, wobei sie bereits bei zahlreichen Festivals auftrat, unter anderem als Wagner-Interpretin in Venedig. Und dann ist da – last but not least – Cosima Schneider, die Jüngste und die Newcomerin des Abends. Mit Bravour beendete die Weißenburgerin vor Kurzem an der renommierten Hamburger Stageart Musical School ihre Ausbildung zur Musicalsängerin und -darstellerin.

So ist allein schon der unterschiedlichen Persönlichkeiten und ihrer gesanglichen Schwerpunkte wegen bei der „Nacht der schönen Stimmen“ ei­ne große musikalische Vielfalt garantiert. Das ist auch so gewollt. „Jeder soll sich von seiner besten und ihm liebsten, künstlerischen Seite zeigen“, sagt Gerhard Pöschl. „Die Sängerinnen und Sänger bestimmen weitest­gehend selbst, was sie vortragen werden.“

Gesungen wird solo, einige wollen jedoch auch miteinander auftreten. Am Ende soll „ein anspruchsvoller, aber alles andere als steifer oder elitärer Gesangsabend rauskommen“, sagt Uwe Ritzer, der seine Moderation „auf das Nötigste beschränken“ will. „Denn an dem Abend sollen die Künstler ganz im Mittelpunkt stehen.“

Karten ab 14 Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf im Kulturamt der Stadt Weißenburg, Pfarrgasse 4 (Haus Kaaden), von Montag bis Donnerstag zwischen 8.30 und 16.00 Uhr sowie freitags zwischen 8.30 und 12.00 Uhr.