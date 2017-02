Nachts um halbvier: Start für den Rossmarktlauf

24 Läufer/-innen um Gerhard Gattenmeyer liefen die Marathondistanz von Höttingen nach Berching - vor 1 Stunde

HÖTTINGEN/BERCHING - Der Rossmarkt-Lauf hat Tradition: Bereits zum 31. Mal machten sich heuer zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus dem Weißenburger Raum auf den gut 40 Kilometer langen Weg nach Berching in der Oberpfalz. Start war nachts um 3.30 Uhr am Hof von Gerhard Gattenmeyer in Höttingen.

Zum 31. Mal zum Berchinger Rossmarkt gelaufen © Privat



Von dort ging es für die 24 Teilnehmer über Ettenstatt, Laibstadt und Rabenreuth nach Thalmässing. Nach einer kleinen Rast bei Familie Karch lief man weiter über Aue, Untermässing, Österberg und Rudertshofen nach Berching. Alle Läuferinnen und Läufer kamen wohlbehalten ins Ziel.

Nach einer warmen Dusche im TSV-Sportheim erholten sich die Sportler im Gasthaus Winkler (dort entstand auch unser Bild) und stärkten sich in gemütlicher Runde bei Essen und Trinken. Organisator Gerhard Gattenmeyer dankte allen Teilnehmern und überreichte passend zum Rossmarkt kleine Holz-Pferdchen als Erinnerungsgeschenke.

Mit dabei waren diesmal folgende Ausdauersportler: Angelika Götz-Bürlein, Helga Harrer, Moni Herrmann, Simone Hüttl, Steffi Neulinger, Birgit Wallmüller, Herbert Brickel, Bobby Feyl, Jürgen Friedrich, Ralf Fried­rich, Werner Götz, Andreas Helfenberger, Lothar Hofmann, Johannes Küchlbauer, Jörg Pfahler, Thomas Salzner, Bernhard Schmidtlein, Fritz Schübel, Alexander Schütz, Dieter Stummer, Klaus Weber, Matthias Weiß, Gerhard Weydringer und natürlich auch Initiator Gerhard Gattenmeyer selbst.