Naturpark Altmühlfranken mit Topwerten

vor 48 Minuten

WEISSENBURG/KIPFENBERG - Nach dem Rekordjahr 2016 haben die Übernachtungen im Naturpark Altmühltal nochmals zugelegt und auch bei den Gästeankünften liegt man im Plus. Die Erfolgszahlen präsentierte Christoph Würflein, Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturpark Altmühltal, auf dessen Mitgliederversammlung.

Beliebtes Ziel für Urlauber: Der Fossiliensteinbruch am Blumenberg bei Eichstätt wird von Touristen gerne besucht. Die Übernachtungen im Naturpark Altmühltal haben heuer erneut zugelegt und toppen sogar das Jahr 2016. © Naturpark



„Bei den gewerblichen Übernachtungen verzeichnet die Statistik für den Zeitraum Januar bis September 2017 ein Plus von 2,0 Prozent“, stellte er zufrieden fest. In absoluten Zahlen sind das etwas mehr als 1,2 Millionen Übernachtungen. Ein absoluter Rekord für den Naturpark Altmühltal zu diesem Zeitpunkt! Ebenso erfreulich sei der Zuwachs von 2,7 Prozent bei den Ankünften.

Die Ergebnisse des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung ergaben bei den örtlichen Ergebnissen durchaus Unterschiede: Die meisten Gemeinden konnten ihre Zahlen steigern, es gab aber auch Orte mit – teilweise deutlichen – Rückgängen. „Dies hängt natürlich unmittelbar an der örtlichen Bettenkapazität, die Schließung eines größeren Hauses macht sich sofort negativ bemerkbar“, so Würflein. Der Naturpark Altmühltal profitierte auch heuer vom Trend zum Urlaub in der Heimat, in allen Regionen Frankens und Bayerns sind Zuwächse zu verzeichnen.

Um auch künftig als Urlaubsregion punkten zu können, will sich der Naturpark weiterhin als Wanderdestination mit Qualitätswegen präsentieren. Neben dem Altmühltal-Panoramaweg als Flaggschiff kommt den örtlichen Rundwegen entlang der Hauptstrecke durch das Altmühltal große Bedeutung zu. Deshalb wurden 16 dieser Rundwege vor einigen Jahren unter Einhaltung strenger Qualitätskriterien optimiert und auch als die schönsten Rundwanderwege ausgezeichnet.

Die Zukunftsfähigkeit der Urlaubsdestination Naturpark Altmühltal zu sichern hat auch das in den vergangenen Jahren erstellte Tourismusgutachten zum Ziel. In dem Strategiepapier spielt die Markenoffensive eine he­rausragende Rolle. „Wir wollen unsere Tourismusregion noch unverwechselbarer positionieren und als starke Marke glaubwürdig gegen den Wettbewerb abgrenzen, unseren Bekanntheitsgrad steigern und attraktiv für neue Zielgruppen werden“, appellierte Würflein an die Mitglieder, sich in diesen Prozess einzubringen.

Region für Genüsse

Deshalb sollen in den kommenden Monaten der visuelle Auftritt noch einheitlicher werden, möglichst viele Markenpatenschaften unter der Dachmarke Naturpark Altmühltal entstehen und Kooperationen angeboten werden. Auch die Qualitätsmarke Naturpark Altmühltal für Erzeugnisse aus der Region soll einen Relaunch erleben.

Würflein: „Damit wollen wir einen Beitrag zum Erhalt der Landschaft und zum Schutz wertvoller Lebensräume leisten, aber auch für besondere Geschmacks- und Genusserlebnisse für den Gast sorgen.“ Die Markenoffensive wird vom Büro „dwif“ aus München und der Eichstätter Agentur Magenta 4 umgesetzt. Gebündelte Informationen, konkrete Angebote und Teilnahmemöglichkeiten wird es an dem offiziellen Markentag geben, der am 25. April im Haus des Gastes in Beilngries stattfinden wird.

„Das Tourismuskonzept bezeichnet den Themenkomplex Jura, Steine und Fossilien als das zentrale Alleinstellungsmerkmal unserer Tourismusregion“, erklärte Würflein den Mitgliedern. Das Schwerpunktthema 2018 wird „Erdgeschichte erleben“ sein. Es soll die Impulse, die vom Dinosaurier Freiluftmuseum Denkendorf ausgehen, für das gesamte Naturparkgebiet wirksam werden lassen. „Dazu wollen wir das touristische Angebot in diesem Segment besser vernetzen, bündeln und gemeinsam bewerben“, so Würflein.

Auch der Marketingschwerpunkt für 2019 steht fest: Hier wird der Naturtourismus in den Fokus gestellt. Zudem steht das Jubiläum des Vereins Naturpark Altmühltal an, der 50 Jahre alt wird. Die Jubiläumsveranstaltung findet am 14. Juli im und rund um das Informationszentrum Naturpark Altmühltal in Eichstätt statt.

Zum Abschluss gab es für die Mitglieder noch eine Information zum Thema „Bootwandern, Angeln und Naturschutz an der Altmühl“ (wir berichteten). Würflein stellte heraus, dass alle Betroffenen Kompromissbereitschaft gezeigt hätten. Wünschenswert sei ein Gesamtkonzept für den Fluss, um den Fortbestand des Kanutourismus zu sichern, aber auch die Bedürfnisse der anderen Altmühlnutzer zu berücksichtigen.