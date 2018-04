Neue Bestmarke: Erstmals 19 Saisonsiege für den VfL

Treuchtlinger gewannen letztes Auswärtsspiel bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 83:78 - vor 38 Minuten

TREUCHTLINGEN - 19 Siege in einer Saison sind den VfL-Baskets bislang noch nie in der Regionalliga Südost geglückt. Am Samstagabend war es jetzt aber soweit. Der hart erkämpfte 83:78-Auswärtserfolg beim schwäbischen ­Rivalen BG Leitershofen/Stadtbergen sorgte für ein Novum in der knapp zehnjährigen Regionalliga-Geschichte der Treuchtlinger. Die Harlander-Truppe kann diese Top-Bilanz am kommenden Samstag im letzten Saisonspiel gegen den TSV Oberhaching sogar noch veredeln. Topscorer bei den Treuchtlingern war in der Mehrzweckhalle von Stadtbergen Tim Eisenberger mit 21 Zählern

Versenkte in der Schlussphase die entscheidenden Würfe: Claudio Huhn steuerte 16 Punkte, sieben Rebounds und vier Assists zum VfL-Sieg bei. Foto: Uwe Mühling



„Wir haben uns zu Beginn schwer getan”, stellte VfL-Trainer Stephan Harlander zur Anfangsphase der Partie fest. Besonders mit den großen Spielern der Topstar Kangaroos, wie die Gastgeber sich auch selbst nennen, hatten die Baskets so ihre Probleme. Trotz des Ausfalls von Maximilian Uhlich und Bernhard Benke dominierten Nedim Hadzovic, Dominik Veney und Co. die Bretter. Erst die klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und besonders im Schlussviertel drehte auch das Rebound-Verhältnis (35:28) zugunsten des VfL.

Zur Pause 46:43

Nach einem erfolgreichen Sprungwurf von Lewis Londene führten die Schwaben jedenfalls nach dem ersten Viertel mit 22:21. Bis zur Pause bauten die Gastgeber den Vorsprung sogar bis auf 46:43 aus. Mehr als neun Punkte lagen die Treuchtlinger jedoch in der gesamten Partie nicht zurück.

In der zweiten Halbzeit zeigten die VfL-Korbjäger dann eine klare Leis-tungssteigerung. Unter den Körben griffen die Treuchtlinger Jungs nun beherzter zu, doch noch zeigte sich auf der Anzeigetafel keine große Veränderung. Erst sechs Minuten vor Schluss brachte Claudio Huhn sein Team per Dreier erstmals seit dem ersten Viertel wieder in Führung. Tim Eisenberger und Stefan Schmoll erhöhten für die Gäste.

Quentin Tucker verpasste dann knapp 30 Sekunden vor Schluss den Ausgleich für Leitershofen und Claudio Huhn brachte den Sieg an der Freiwurflinie nach Hause. „Es hat gedauert bis wir ins Spiel fanden, aber wir haben dann in der zweiten Halbzeit die richtige Reaktion gezeigt”, so Trainer Stephan Harlander nach der Partie.

Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Entscheidungsspiel für den TSV Oberhaching in Treuchtlingen. Wie vor fünf Jahren können die Münchner Vorstädter am letzten Spieltag in der Senefelder-Halle die Meisterschaft perfekt machen. Damals verhinderten die VfL-Baskets den Aufstieg der Oberbayern und krönten die Baunacher, die parallel siegten, zum Champion der Regionalliga Südost. Beginn ist wie immer am letzten Spieltag bereits um 18 Uhr.

BG Leitershofen/Stadtbergen (Topwerte): Jonathan Genk (18 Punkte), Nedim Hadzovic (17 Punkte), Quentin Tucker (14 Punkte, 9 Rebounds), Emanuel Richter (10 Punkte), Dominik Veney (9 Punkte, 7 Rebounds).

VfL Treuchtlingen: Kevin Vogt (2 Punkte), Tim Eisenberger (21 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds), Simon Geiselsöder (11 Punkte, davon 3 Dreier, 5 Rebounds), Claudio Huhn (16 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists), Stefan Schmoll (13 Punkte, 7 Rebounds), Luca Wörrlein, Jonathan Schwarz (2 Punkte), Arne Stecher, Jonathan Pospiech (5 Punkte).