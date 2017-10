Neue Betreiber für das Max & Moritz in Ellingen

ELLINGEN - Die Zukunft des Max&Moritz in Ellingen war zuletzt ungewiss (wir berichteten). Jetzt sind die Weichen gestellt. Der Club in Ellingen läuft unter bestehendem Na­men und gleichem Konzept weiter. Eröffnung ist an diesem Samstag.

Feiern für Erwachsene bleibt das Motto im Ellinger Max&Moritz: Der Club soll ein Feierdomizil für die Älteren bleiben. Die neuen Betreiber Dirk Mehling (li.), Alex Hartl (re.) sowie Rainer Wessnitzer und Angy Kirst haben den Laden von den Soho-Inhabern aus Weißenburg übernommen. Foto: Jan Stephan



Hinter den Kulissen hat sich allerdings einiges getan: Allen voran stehen neue Betreiber hinter dem Club, der mit dem Slogan „Feiern für Erwachsene“ um ältere Gäste wirbt. Zudem sollen die Öffnungstage deutlich ausgeweitet werden.

Ein paar Tage vor der Neueröffnung nach der Sommerpause wird im Max&Moritz in Ellingen noch fleißig geschraubt. Dabei ändert sich inhaltlich und optisch zunächst wenig. Der Club, der Gäste erst ab 25 Jahren einlässt, präsentiert sich so wie in der erfolgreichen Premierensaison. Abgesehen von ein paar optischen Kleinigkeiten. Dirk Mehling ist einer von vier neuen Betreibern des Ladens und überzeugt, dass das Konzept gut ist. „Das hat ja funktioniert und die Feiern-Erwachsene-Sache finden wir interessant und spannend.“

Mehling kennt sich in der bayerischen Club- und Partyszene hervor­ragend aus. Er selbst betreibt eine Eventagentur für Clubs und Diskotheken, hat einen eigenen Club in Neumarkt (Süß & Sündig) und hält Beteiligungen an anderen Discos. „Die Szene ist ein Dorf und da kennt man irgendwann die allermeisten“, erzählt der Schweinfurter. Und deswegen bekam er auch mit, dass die Betreiber der Weißenburger Disco Soho das frisch eröffnete Max&Moritz ganz gerne wieder loshätten. Nicht wegen mangelnden Erfolgs, sondern wegen mangelnder Zeit und der nicht perfekten Zielgruppenorientierung.

Tobias Weißhaupt, Peter Berschneider und Toni Dittmann wollten einen Club eröffnen für Gäste, die sich für das Soho zu alt fühlen. Allerdings stellte sich im Lauf der Premierensaison heraus, dass man in Ellingen weniger die Ü30- als eher die Ü40-Generation aufwärts als Besucher hatte. Ein Klientel, das man gerne betreute, zu denen den jüngeren Soho-Betreibern aber auf Dauer ein wenig der Draht fehlte.

Das Soho macht Spaß, das Max&Moritz macht Arbeit, fasste

Tobias Weißhaupt die Situation zusammen. Deswegen streckten die Soho-Betreiber die Fühler aus, ob sich ein passender Übernahmekandidat fände, und kamen bald mit Dirk Mehling ins Gespräch, der mit seiner Eventagentur auch für das Soho arbeitet.

Weihnachten geöffnet

„Der Laden hat eine gute Größe für die heutige Zeit“, ist der neue Betreiber überzeugt. „Die Zielgruppe, die wir haben wollen, geht nicht jedes

Wochenende weg, das heißt, dass ich mich mit einem Club für 1000 Leute schwertue. Wenn wir hier aber im Schnitt 150 bis 200 Leute haben, dann sieht das gut aus.“ Damit das so kommt, wollen die neuen Betreiber auf die bewährten Konzepte setzen wie „90er-Jahre-Abende“ oder Rock-Oldie-Abende, aber auch eigene Akzente setzen. Etwa mit einer Halloween-Feier am 30. Oktober.

Generell soll es mehr Öffnungstage geben als unter der alten Führung. Zu den regulären Samstagen kommen die Abende vor Feiertagen hinzu. „Wir werden auch Weihnachten und Silves­ter offen haben“, stellt Mehling fest. Außerdem wird es keine Sommerpause in klassischen Sinn geben. Mehling: „Wir wollen nicht generell zumachen. Es kann sein, dass wir dann die Öffnungstage ein bisschen reduzieren, aber das muss man sehen.“

Am Samstag steigt nun die Party zur Eröffnung nach der Pause. Los geht

es um 20 Uhr, wann Schluss ist, entscheidet der Gast, sagt der neue Betreiber: „Wir schließen, wenn kein Gast mehr da ist oder die bayerische Sperrstundenregel greift.“ Das wäre dann ab 5 Uhr morgens der Fall.

