Neue Details zum Neulinger-Areal

Stadtverwaltung präsentiert Vorentwurf - vor 48 Minuten

WEISSENBURG - Das Neulinger-Areal ist weitgehend leer geräumt, was dort an neuer Bebauung genau hinkommt, wird in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 26. Juli, auf den Tisch kommen. Dann präsentiert die Verwaltung einen Vorentwurf für den Bebauungsplan. Der Entwurf wird mit Spannung erwartet.

Eine der größten Leerstellen der Stadt: Das Neulinger-Areal zwischen Seeweiher und Schiff-Kreuzung ist leer geräumt, bald gibt es neue Details dazu, was dort genau entstehen wird. © Jan Stephan



Neben dem Quartier gegenüber dem Ellinger Tor ist das Neulinger-Areal das andere prominente neue Quartier, das derzeit im direkten Umgriff der Altstadt entsteht. Die Bagger haben dort inzwischen Tabula rasa gemacht und das alte Autohaus samt seiner Nebengebäude dem Erdboden gleichgemacht. Noch unklar ist in den Details aber, wie die Weißenburger Zukunft an diesem Eingang zur Altstadt in Zukunft aussehen wird.

Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) gab in der Bauausschusssitzung einen kurzen Ausblick. Wie erwartet, wird es eine gemischte Bebauung aus Wohnen, Büroräumen für freie Berufe und einer gastronomischen Nutzung geben. Bereits festgelegt hat die Stadt, dass keine „zentrumsrelevanten Sortimente“ auf dem Neulinger-Areal angesiedelt werden dürfen. So soll verhindert werden, dass die bestehende Geschäftsstruktur in der Weißenburger Altstadt geschwächt wird.

Umstritten war vor allem die gastronomische Nutzung. Die Bä­ckerei Schmidt wollte in dem neuen Komplex einen seiner sogenannten Genießertreffpunkte errichten. Eine Art der Selbstbedienungsgastronomie auf gehobenem Niveau, die etwa in Roth oder Schwabach sehr gut angenommen wird. Dagegen regten sich allerdings Proteste. Kritiker befürchteten eine Schwächung der Innenstadt-Gastronomie. In der Folge wurde die gastronomische Fläche im Gesamtkonzept reduziert. Wie sie nun genau betrieben wird, ist eine der offenen Fragen. Sicher ist, dass sich auf dem ehemaligen Neulinger-Areal mit Blick auf Seeweiher und Stadtmauer eine reizvolle Kulisse für ein gastronomisches Angebot bietet.

Unklar ist auch, wie genau der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs des Büros Löhle-Neubauer exakt umgesetzt wird. Das ausführende Büro Hochplan ist nicht in allen Details an den Siegerentwurf gebunden. Sicher ist aber, dass nicht ein großer, zusammenhängender Komplex entstehen wird, sondern mehrere Einzelgebäude, die zusammen ein Ensemble bilden sollen.

Nicht unproblematisch

Nicht unproblematisch ist auch die Verkehrserschließung. Der Landkreis habe hier ein Verkehrsgutachten gefordert, weil er für die Kreisstraße zuständig sei, die am Neulinger-Areal rund um die Weißenburger Altstadt führte, stellte der OB im Bauausschuss fest. Man sei auch hier zu Lösungen gekommen, die allen Aspekten Rechnung tragen. Im Bauausschuss konnte der Vorentwurf des Bebauungsplans noch nicht präsentiert werden, weil die Vorlage nicht rechtzeitig fertig wurde. Dies soll nun im Stadtrat geschehen. Die Verwaltung hofft damit, den Aufstellungsbeschluss noch vor der Sommerpause des Stadtrats zu bekommen, damit der Bauherr das Projekt zügig vorantreiben kann.

Jan Stephan