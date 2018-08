Neue Runde für Ellinger "SchlossSpross"

Am Freitag, 3. August, wird im Ökonomiehof gefeiert - vor 1 Stunde

ELLINGEN - Neue Runde für den Ellinger „SchlossSpross“: Am Freitag, 3. August, geht das Open Air im Ökonomiehof des Ellinger Schlosses in die dritte Runde. In der barocken Kulisse wird von 20 bis 3 Uhr gefeiert. Einlass ist ab 16 Jahren und Aufsichtsübertragungen sind ebenfalls wieder erlaubt.

Eine Marke: SchlossSpross in Ellingen Foto: SchlossSpross



Angesichts der anhaltenden Hitze sehen die Organisatoren Dominik Ströhlein, Lukas Beerschwinger und Tobias Bärnthol optimale Bedingungen für ein entspanntes Draußen-Fest mit kühlen Getränken von der Bar. Ergänzend gibt es diesmal auch einen mobilen Dönerimbiss.

„SchlossSpross“ ist ursprünglich 2017 entstanden, als die Weißenburger Abiturienten kurz vor der 12. Klasse standen. Das Abi ist inzwischen zwar Geschichte, aber den Jungs ist die Veranstaltung ans Herz gewachsen, weil sie es spannend und lehrreich fanden, eine solch große Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Außerdem machte es ihnen Freude, zu sehen, wie sich der Name „SchlossSpross“ mehr und mehr zur Marke entwickelt. „Es ist jedes Mal eine Freude, wenn man einen ehemaligen Besucher mit SchlossSpross-Stoffbändchen am Handgelenk sieht“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

„Es ist eine Bestätigung dafür, dass sich die Leute gerne daran erinnern. Deswegen haben wir auch dieses Mal keine Kosten und Mühen gescheut und haben ausreichend Stoffbändchen für unsere Gäste in Produktion geben lassen.“ Karten gibt es noch bis Freitagmittag in der Buchhandlung Meyer in Weißenburg und in Ellingen im Dönerhaus sowie an der Abendkasse.