Neuer Direktor fürs Weißenburger Gymnasium

Wolfgang Vorliczky tritt Nachfolge von Dieter Theisinger an - vor 3 Stunden

WEISSENBURG - Wolfgang Vorliczky wird der neue Leiter des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in Weißenburg. Er tritt am 1. August die Nachfolge von Oberstudiendirektor Dieter Theisinger an.

Ein Eigengewächs: Wolfgang Vorliczky arbeitet seit 1992 am Weißenburger Gymnasium. © Privat



Der Altdorfer geht nach zwölf Jahren an der Spitze der Schule in den Ruhestand. Seine offizielle Verabschiedung findet am Dienstag, 25. Juli, um 15.00 Uhr im Wildbadsaal statt.

Wolfgang Vorliczky ist am Weißenburger Gymnasium beileibe kein Unbekannter. In den vergangenen beiden Schuljahren fungierte er dort bereits als stellvertretender Schulleiter. Er rückt nun auf die Direktorenstelle auf. Dem Vernehmen nach gab es vier Bewerber für den Schulleiterposten in Weißenburg. Dass die Zahl relativ gering ist, liegt daran, dass 23 Direktorenstellen an bayerischen Gymnasien ausgeschrieben waren.

Vorliczky, der die Fächer Wirtschaft und Recht sowie Geografie unterrichtet, ist gebürtiger Nürnberger und kam direkt aus seiner Seminarschule, dem Friedrich-Koenig-Gymnasium in Würzburg, 1992 nach Weißenburg.

Eigentlich hatte er sich nicht vorstellen können, in eine Kleinstadt zu wechseln. Das änderte sich aber während seiner Ausbildung, als er im Zweigschuleinsatz in Ebern in Oberfranken war.

Weil Vorliczky beruflich im Großraum Nürnberg unterkommen wollte, meldete er sich für eine freie Stelle in Weißenburg. Hier unterrichtete er bis zum Ende des neunjährigen Gymna­siums vorwiegend Leistungskurse im Fach Wirtschaft/Recht, für das er auch Fachbetreuer war. Ferner fungierte er als EDV-Systembetreuer. Ab 2006 war der heute 58-Jährige, der mit seiner Familie in Burgsalach lebt, Mitarbeiter in der Schulleitung.

Früher war es nicht üblich, aus ei­nem Lehrerkollegium heraus einen Schulleiter zu benennen. Mittlerweile hat sich hier die Praxis des Kultus­ministeriums geändert, sodass auch Lehrer an ihrer eigenen Schule an die Spitze rücken können. Wer auf Vorliczkys Posten als stellvertretender Schulleiter nachfolgt, ist derzeit noch offen.

Robert Renner