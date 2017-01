Neujahrsempfang der Stadt Weißenburg

OB Schröppel dankte Bürgern für ihr Engagement - vor 9 Minuten

WEISSENBURG - Gut 700 geladene Gäste haben am Donnerstagabend den Neujahrsempfang der Stadt Weißenburg in der Karmeliterkirche besucht. In diesem Jahr waren alle Mitarbeiterinnen der Weißenburger Kindertagesstätten und die Lehrkräfte des Schulverbandes Alesheim-Emetzheim und der Zentralschule vom Oberbürgermeister persönlich eingeladen worden. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Weißenburger Gospelchor.

Dankte allen Bürgern, die sich im vergangenen Jahr für das Gemeinwohl engagiert haben: OB Jürgen Schröppel. © Robert Renner



Die Einladungskarte wurde von dem Heidecker Künstler Maximilian Peschke künstlerisch gestaltet wurde. Für seine farbenfrohe Ansicht des Ellinger Tors hat er sich von Tobias Müller aus Heuberg inspirieren lassen, der die Einrichtung von Regens Wagner in Zell besucht. Das mit warmen Farben gestaltete Bild von Müller sprach Peschke spontan an. Ein Gemeinschaftswerk, das zeigt, dass man im Dialog auch höchst unterschiedlicher Menschen oft am meisten erreichen kann.

Insofern war die Einladungskarte auch ein gutes Symbol für das Zusam­menleben der Bürger in Weißenburg, bei denen sich Schröppel für ihr Engagement bedankte. Vor allem die Betreuung der Asylbewerber habe eindrucksvoll gezeigt, dass diese Aufgabe mit hauptamtlichen Kräften der Stadt nicht zu bewerkstelligen sei.

Ein Thema, das das Stadtoberhaupt in den vergangenen Monaten nach eigenem Bekunden sehr bewegt habe, ist der Terror, der mit dem Anschlag eines Attentäters in Ansbach auch die Provinz erreicht habe. Als Reaktion auf die Gewaltakte, appellierte Schröppel, sollten alle politisch Verantwortlichen alle nur erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um für die Bürgerinnen und Bürger die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Einen weiteren Schwerpunkt seiner Rede widmete das Stadtoberhaupt der umfangreichen Stadtentwicklung, die dazu führen werde, dass Weißenburg sein Gesicht in den nächsten Jahren gewaltig verändern wird.

Markus Steiner