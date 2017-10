Neulinger verlässt die Eichstätter Straße in Weißenburg

Neustart in der Adolph-Kolping-Straße ohne Opel-Vertrag - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Opel Neulinger ist in Weißenburg ein alteingesessenes Familienunternehmen, das seit vier Generationen am gleichen Standort residiert. 1922 gründete Albert Neulinger das Autohaus in der Eichstätter Straße 6, das inzwischen von seinem Enkel Karl Albert und dessen Tochter Stefanie geführt wird. Nach 95 Jahren muss der angestammte Standort zum Jahresende aufgegeben werden. Nach langer Suche wurden die Neulingers jetzt fündig und schlagen mit dem neuen Standort gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe . . .

Abschied vom alten Standort: Stefanie und Karl Albert Neulinger geben zum Jahresende ihre Opel-Fachwerkstatt in der Eichstätter Straße auf und ziehen mit der gesamten Belegschaft in die Adolph-Kolping-Straße 4 um. Ab dem 1. Januar nächsten ­Jahres firmiert dann dort „1a Autoservice Neulinger“, der weiterhin Luithle- und Opel-Kunden betreut. © Markus Steiner



Abschied vom alten Standort: Stefanie und Karl Albert Neulinger geben zum Jahresende ihre Opel-Fachwerkstatt in der Eichstätter Straße auf und ziehen mit der gesamten Belegschaft in die Adolph-Kolping-Straße 4 um. Ab dem 1. Januar nächsten ­Jahres firmiert dann dort „1a Autoservice Neulinger“, der weiterhin Luithle- und Opel-Kunden betreut. Foto: Markus Steiner



Der Grund, warum Opel Neulinger umziehen muss, ist hinlänglich bekannt. Das weitläufige Areal wurde inzwischen von einem neuen Investor gekauft, der dort (wir berichteten mehrfach) mehrere Wohnhäuser, ein Bäckerei-Café mit Außengastronomie sowie einige Büros und Arztpraxen bauen will.

Nach vielen schlaflosen Nächten ist Stefanie Neulinger jetzt glücklich. Die Urenkelin des Firmengründers, die Kfz-Meisterin und zertifizierte Verkaufsleiterin ist, und ihr Vater haben ganze fünf Jahre lang nach einem passenden Grundstück gesucht – und eines gefunden: Das Firmengelände von „1a Autoservice ­Luithle“ in der Adolph-Kolping-Straße 4 in Weißenburg. Ab dem 1. Januar 2018 wird dann Stefanie Neulinger den Betrieb leiten, alle Mitarbeiter von „1a Autoservice Luithle“ und von Opel Neulinger werden übernommen – mit einer Ausnahme: Seniorchef Kurt Luithle geht in den Ruhestand.

Echte Win-Win-Situation

Für die Neulingers und die Luithles ist das ganze eine Win-Win-Situation. Die Werkstatt in der Adolph-Kolping-Straße ist komplett eingerichtet und kann sofort nach dem Umzug weiter genutzt werden. Auch am neuen Standort können Opel-Kunden weiterhin ihre Fahrzeuge gemäß den Herstellervorgaben warten lassen – auch wenn es dann ab dem 1. Januar 2018 keine Opel-Vertragswerkstatt mehr in Weißenburg geben wird.

Die Auflagen, die der Konzern seinen Vertragshändlern macht, seien Karl Albert Neulinger zufolge sehr hoch und teuer und für einen kleinen Opel-Händler am flachen Land nicht erfüllbar. Zumal er bereits seinen Zweig-Betrieb in Gunzenhausen nach Opel-Vorgaben umgebaut hat, sodass es dort weiterhin eine Opel-Fachwerkstatt in unmittelbarer Nähe geben wird.

Die Neulingers sehen einige Vorteile, wenn die strengen Vorgaben künftig wegfallen: „Wir können jetzt auch Fabrikate aller Marken reparieren.“ Sebastian Luithle habe als freier Werkstattmeister eine große Erfahrung und finde in Willi Posch, dem bisherigen Werkstattleiter und Meister bei Opel Neulinger, einen erfahrenen Kollegen. Sowohl den Luithles als auch den Neulingers war es wichtig, dass die treuen Stammkunden auch in Zukunft vertraute Ansprechpartner haben und in Weißenburg weiterhin kompetent bedient werden können. Deshalb bleibt auch Gabi Luithle, die Seniorchefin und Frau von Kurt Luithle, noch mit an Bord.

Vom alten Neulinger-Standort in der Eichstätter Straße, der seit der Gründung im Jahr 1922 nach und nach immer wieder einmal erweitert und ausgebaut wurde, wird am Ende nicht mehr viel stehenbleiben. Im Februar nächsten Jahres sollen die Bagger anrücken und alles platt machen – bis auf das Wohnhaus von Karl Albert Neulinger, das einzig und alleine stehenbleiben wird.

Bis zu 100 Mitarbeiter

In dem alten und durch die verschiedenen Anbauten sehr verschachtelt wirkenden Firmenkomplex arbeiteten zu den besten Zeiten bis zu 100 Mitarbeiter. Der Kundenstamm von Opel Neulinger war damals im Vergleich zu heute erheblich größer, blickt Karl Albert Neulinger zurück. Die Begründung ist einfach: „In der Regel fuhr man auch im Weißenburger Land früher überwiegend Autos deutscher Hersteller – VW, Mercedes, BMW, Audi oder Opel.“

Heute habe sich der Automobilmarkt auch wegen der hohen Konkurrenz aus dem Ausland dagegen komplett verändert. Gebrauchtwagen werden immer öfter im Internet gekauft. Das stetig gewachsene Werkstatt-Gebäude und Autohaus ist deshalb nach heutigen Gesichtspunkten viel zu groß und auch aus wirtschaftlichen und energetischen Gründen nicht mehr zeitgemäß.

Der neue Standort in der Adolph-Kolping-Straße bietet Stefanie Neulinger zufolge dagegen genau die richtige Größe, um die Anforderungen einer modernen Kfz-Werkstatt und die Kundenwünsche zu erfüllen. Bis auf kleinere innenarchitektonische Veränderungen müsse nicht viel verändert werden.

Wenn das Neulinger-Areal nach den Plänen des Augsburger Architekturbüros Löhle-Neubauer dann bebaut ist und die Bürogebäude und Penthäuser stehen, wird nichts mehr daran erinnern, dass der ehemalige Landmaschinenhändler und Schmied Albert Neulinger 1925 den Opelhändlervertrag für Weißenburg erhielt und seine Firma gründete, die in acht Jahren ihren hundertsten Geburtstag hätte feiern können.

Immerhin wird der renommierte Name Neulinger nicht ganz aus Weißenburg verschwinden und auch am neuen Standort erhalten bleiben. Denn ab dem 1. Januar 2018 wird die Autowerkstatt in der Adolph-Kolping-Straße „1a Autoservice Neulinger“ heißen.

Markus Steiner