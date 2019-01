Niederlage zum Auftakt: VfL verlor 80:90 in Bamberg

Treuchtlinger verloren die ersten drei Viertel und kamen dann nicht mehr heran - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Fehlstart ins neue Basketball-Jahr: Zum Rückrundenauftakt in der 1. Regionalliga Südost unterlag der VfL Treuchtlingen gestern Nachmittag mit 80:90 bei TTL Bamberg. Die Oberfranken revanchierten sich damit für die Pleite beim Hinspiel in der Senefelder Turnhalle.

Topscorer in Bamberg: Peter Zeis erzielte 19 Punkte für die VfL-Baskets, die am Ende dennoch mit 80:90 unterlagen. © Uwe Mühling



Für den VfL um Trainer Stephan Harlander und Kapitän Stefan Schmoll war es bereits die sechste Saisonniederlage, nach der sie vorerst den Blick nicht mehr in Richtung Spitze lenken können. In der Sporthalle der Bamberger Graf-Stauffenberg-Schule verloren die Treuchtlingen die ersten drei Viertel mit 15:19, 19:24 und 17:25. Sie gingen also mit satten 17 Zählern Rückstand in den letzten Abschnitt. Hier hatten die Gäste zwar mit 29:22 die Nase vorn, doch die TTL-Korbjäger hatten ein ausreichendes Polster, um schließlich einen 90:80-Sieg zu feiern. Zur Erinnerung: Im Hinspiel hatte der VfL noch deutlich mit 85:65 gewonnen.

Beste Werfer auf Treuchtlinger Seite waren Peter Zeis (19 Punkte) und Florian Beierlein (18.). Die weiteren Zähler steuerten Stefan Schmoll (15), Claudio Huhn (7), Simon Geiselsöder (6), Robin Seeberger (6), Luca Wörrlein (5), Jonathan Schwarz (2) und Jonathan Pospiech (2) bei. Für Bamberg waren Christoph Dippold und Michael Lachmann mit je 17 Punkten am erfolgreichsten. Für die VfL-Baskets geht es diesen Samstag um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen den MTSV Schwabing weiter.

Uwe Mühling