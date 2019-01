Niederländische Dessouskette kommt nach Weißenburg

WEISSENBURG - Die nächste Neuigkeit aus dem Weißenburger Einzelhandel. Einer der führenden europäischen Dessous-Händler kommt offenbar nach Weißenburg. Es geht um die niederländische Hunkemöller-Ket­te, die über 800 Filialen in Europa, Asien und Nordafrika betreibt.

Schick, jung und angesagt: Die niederländische Kette Hunkemöller betreibt über 800 Filialen in 24 Ländern. Weißenburg soll bald ein Teil des Firmenimperiums werden. Das Unternehmen sucht im Internet schon nach einer Filialleitung für den neuen Laden in der Römerstadt. © Nico Brons Fotografie



Auch wenn über das Wochenende keine offizielle Bestätigung aus der Firmenzentrale zu bekommen war, die Situation scheint klar: Das Unternehmen sucht auf der firmeneigenen Homepage und diversen Job-Portalen nach einer Filialleitung für eine „Neueröffnung in Weißenburg in Bayern“. Missverständnisse scheinen da ausgeschlossen.

Unklar ist, wo das Unternehmen in Weißenburg seinen neuen Shop eröffnen wird. Allerdings deutet einiges da­rauf hin, dass Hunkemöller der Weltbild-Ersatz sein könnte. Zum einen ist das Unternehmen dafür bekannt, nur in Top-Lagen in der Innenstadt oder in Einkaufszentren zu ziehen, zum an­deren wäre die Weltbild-Filiale schnell frei. Wie berichtet, schließt der Buchhändler zum 12. Januar seine Filiale in Weißenburg nach mehr als 20 Jahren. Und Hunkemöller muss bereits ein konkretes Objekt im Blick haben, wenn er nach einer Filialleitung sucht.

Hunkemöller steht für junge Dessous-Mode und war in Deutschland zunächst vor allem in den größeren Städten präsent. Inzwischen gibt es aber auch in Donauwörth oder Ansbach Filialen und in Schwabach soll genauso wie in Weißenburg ein neuer Laden entstehen. Weißenburg dürfte trotzdem zu den kleineren Standorten des Dessous-Händlers in Deutschland zählen. Offenbar ist das Unternehmen auf Expansionskurs und will in die Fläche erweitern.

Für den hiesigen Einzelhandel dürf­te es in der Gänze eine gute Nachricht sein, da damit vermutlich ein kurzfris­tiger Leerstand schnell geschlossen wird, und das mit einer durchaus prominenten Kette. Das lokale Traditionsunternehmen Wäsche Gress allerdings wird sich weniger freuen, wenn er Konkurrenz in Sachen Dessous und Unterwäsche bekommt, die mit einiger Wahrscheinlichkeit auch noch in die direkte Nachbarschaft zieht.

In jedem Fall bleiben die ersten beiden Wochen des Jahres für den Weißenburger Einzelhandel turbulent. Zunächst die Nachricht von der Weltbild-Schließung, dann die Ankündigung, dass 2020 eine große Müller-Filiale in das jetzige Modehaus Steingass am Marktplatz ziehen soll und das Modehaus selbst das Schlehaider-Haus übernimmt, in dem derzeit die Sparkasse Mittelfranken-Süd auf den Abschluss der Sanierung des Haupthauses wartet. Nun also die Neueröffnung von Hunkemöller. Begann das Jahr mit einer negativen Nachricht, könnte man inzwischen mit einigen guten Argumenten der Meinung sein, dass nach derzeitigem Stand sogar eine Stärkung der Innenstadt zu erwarten steht.

