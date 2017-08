Am Freitag übersah ein Sprinter-Fahrer eine Motorradfahrerin in Pleinfeld. Die 57-Jährige prallte mit ihrer Maschine frontal in die Beifahrerseite des Pkw und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik - Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.