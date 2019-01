Noch kein grünes Licht für Weißenburger FOS-Konkurrenz

Kultusministerium sieht Schwabacher Neugründung noch nicht beschlossen - vor 24 Minuten

WEISSENBURG - Auch nach dem Gespräch mit dem Bayerischen Kultusminister über die Zukunft der Fachoberschule in Weißenburg ist noch nichts in Stein gemeißelt, was eine mögliche FOS-Neugründung in Schwabach angeht. Der CSU-Stimmkreisabgeordnete Manuel Westphal hatte den Besuch bei Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) angeregt. Neben Westphal nahmen auch Landrat Gerhard Wägemann (CSU) und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Hauber (FW) an dem Gespräch teil.

„Noch ist nichts in Stein gemeißelt“: So lautet die Aussage aus dem Bayerischen Kultusministerium zur Zukunft der regionalen Fachhochschul-Landschaft. Schwabach würde gerne eine neue FOS gegründet, in Weißenburg befürchtet man aber, dass das die Existenz des eigenen Standorts gefährden könnte. © WT-Archiv



„Noch ist nichts in Stein gemeißelt“: So lautet die Aussage aus dem Bayerischen Kultusministerium zur Zukunft der regionalen Fachhochschul-Landschaft. Schwabach würde gerne eine neue FOS gegründet, in Weißenburg befürchtet man aber, dass das die Existenz des eigenen Standorts gefährden könnte. Foto: WT-Archiv



Wie bereits berichtet, macht man sich in Weißenburg Sorgen um die Zukunft der FOS, weil es auch in der Stadt Schwabach Bestrebungen gibt, eine neue Fachoberschule (FOS) zu errichten. Die Sorgen des Weißenburger FOS-Schulleiters Klaus Drotziger sind dabei durchaus berechtigt. Schließlich kommen derzeit rund 47 Prozent der Schüler in Weißenburg aus der Stadt Schwabach bzw. dem Landkreis Roth.

Bei einem teilweisen Wechsel dieser Schülerschaft an eine neue FOS in Schwabach wäre wahrscheinlich, dass am Standort Weißenburg mit zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen wäre, ist auch Westphal überzeugt, der sich gemeinsam mit seinem Landtagskollegen Wolfgang Hauber, Landrat Gerhard Wägemann und OB Jürgen Schröppel bereits in einem Schreiben an Staatsminister Piazolo gewandt hatte.

Nur Probeeinschreibung

Bei dem Gespräch im Bayerischen Landtag am Mittwoch wurden nun die Standpunkte und Bedenken aus Weißenburger Sicht noch einmal verdeutlicht. Die in einigen Medien verbreitete Meldung, das Ministerium hätte die Gründung der FOS Schwabach bereits genehmigt, wies der Minister allerdings zurück. Bislang sei lediglich eine Probeeinschreibung zugesagt worden. Zusammen mit dem Fachreferenten aus dem Kultusministerium stellte Piazolo klar, dass die für 2020 geplante Probeeinschreibung noch kein „grünes Licht“ für die Gründung einer FOS in Schwabach bedeute. Hier gebe es keinen Automatismus.

Zunächst einmal müssten sich ausreichend potentielle Schüler bei der Probeeinschreibung eintragen, damit davon ausgegangen werden kann, dass ein stabiler zweizügiger Bildungsgang zustande komme, verdeutlichte der Kultusminister. Zudem dürfe kein anderer Schulstandort gefährdet werden. „Auch in Weißenburg müsste demnach in jeder der vier Ausbildungsrichtungen die Zweizügigkeit gewährleistet sein!“, betonten Landrat Gerhard Wägemann und die beiden Abgeordneten Manuel Westphal und Wolfgang Hauber. Seitens des Staatsministeriums muss darüber hinaus noch geprüft werden, welche Ausbildungsrichtungen für eine Probeeinschreibung in Schwabach überhaupt in Frage kämen. Nach Möglichkeit sollte es hier zu keinen Überschneidungen der Ausbildungsrichtungen an den beiden Standorten kommen.

In Schwabach wäre es denkbar, die Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung, Internationale Wirtschaft und Sozialwesen anzubieten. Für Weißenburg würde dies eine Überschneidung im sozialen und wirtschaftlichen Bereich bedeuten, der derzeit von rund 346 Schülern besucht wird. Laut dem Ministerium stelle dies im Falle einer Schulgründung in Schwabach eine Konkurrenzsituation sowie eine langfristige Gefährdung der FOS Weißenburg dar. Schlechte Nachrichten für Schwabach, weil dann ja der Bestandsschutz für Weißenburg zum Problem werden würde.

Bestandsschutz

Nach dem Gespräch mit dem Staatsminister waren sich alle Beteiligten einig, dass die Gründung einer FOS in Schwabach auch für das Kultusministerium noch nicht in Stein gemeißelt ist. Vielmehr hänge die Entscheidung erst einmal vom Ergebnis der Probeeinschreibung ab. Dennoch wollen die Weißenburger Politiker schon einmal präventiv für den Erhalt der FOS und gegen eine Gefährdung des Schulstandortes in Weißenburg eintreten. Hier sind die Chancen Wägemann zufolge nicht schlecht: „Die Gefährdung unserer FOS ist aus meiner Sicht vom Tisch, vor allem weil es einen Bestandsschutz gibt.“ Auch der Kultusminister sei auf der Linie, dass eine neue Schule eine bestehende nicht gefährden dürfe.

Westphal, Wägemann und Hauber sind nach dem Gespräch in München jedenfalls wieder optimistischer, dass der Weißenburger FOS-Standort erhalten werden kann – zumal die Schule sowohl in der Region als auch im Ministerium einen überaus guten Ruf genieße. Westphal gab sich nach dem Besuch bei Piazolo kämpferisch und erklärte für alle: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass dies so bleibt und die FOS Weißenburg mit dem Alleinstellungsmerkmal der Ausbildungsrichtungen Technik und Gesundheit punkten kann.“

Markus Steiner