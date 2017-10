"Nullnummern" in der Kreisliga

Ramsberg/St. Veit und Ellingen trennten sich im Derby ebenso 0:0 wie Hilpoltstein und der FC/DJK im Topspiel - 03.10.2017 07:00 Uhr

WEISSENBURG - Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga Süd: Der TSV Berching hat den FC/DJK Weißenburg dank des besseren Torverhältnisses an der Spitze minimal überflügelt.

Ein Nachbarschaftsduell, das keinen Sieger fand: Zwischen der SG Ramsberg/St. Veit und der TSG Ellingen blieb es in der Kreisliga Süd 90 Minuten torlos. © Klaus Katheder



Ein Nachbarschaftsduell, das keinen Sieger fand: Zwischen der SG Ramsberg/St. Veit und der TSG Ellingen blieb es in der Kreisliga Süd 90 Minuten torlos. Foto: Klaus Katheder



Das Führungsduo hat jeweils 19 Punkte am Konto. Während Berching mit 3:1 im Aufsteigerduell beim TSV Röttenbach gewann, trennte sich der FC/DJK im Topspiel mit einem 0:0 vom Tabellendritten TV Hilpoltstein. Ebenfalls eine Nullnummer lieferten sich die SG Ramsberg/St. Veit und die TSG Ellingen im Landkreisderby. Fortgesetzt hat sich die Negativserie der TSG Solnhofen, die das Kellerduell beim SV Cronheim verlor und mit nur einem Zähler weiterhin das Tabellenende ziert.

SG Ramsberg/Veit - TSG Ellingen 0:0

Im mit Spannung erwarteten Derby vor 250 Zuschauern war die SG Ramsberg/St. Veit in den ersten 20 Minuten das aktivere Team. In der siebten Minute angelte sich Ellingens Keeper Patrick Herrmann eine Hereingabe von Nico Schwarzer vor dem einschussbereiten Marvin Petrenz. In Minute zwölf lag der Ball dann im TSG-Tor, doch Schiedsrichterin Mariam Bloß erkannte den Treffer von Marco Böhm wegen eines Handspiels zurecht nicht an. Zwei Minuten später tankte sich Zalan Toth über rechts durch, passte nach innen auf Böhm, welcher auf den heraneilenden Schwarzer ablegte, der aber den Ball aus elf Metern über den Fangzaun jagte.

In der 20. Minute wurde ein Toth-Freistoß von Sebastian Morgott geblockt, danach waren dann die Gäste besser im Spiel und hatten ihrerseits zwei hervorragende Möglichkeiten. Zunächst zog Raffael Rill gegen SG-Keeper Johannes Naß (23.) im „1 gegen 1“ den Kürzeren, und nach einer halben Stunde lief der Ex-SGler Markus Dietze alleine auf den Keeper zu, konnte diesen aber nicht überwinden.

Bis zur Pause waren wieder die Platzherren am Drücker. TSG-Keeper Herrmann war jedoch einen Schritt schneller am Ball als Böhm, danach parierte er einen Flachschuss von Andreas Lechner (41.), und nur eine Minute später fischte er einen tollen Schuss von Pascal Wnendt aus dem Winkel.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie, und es passierte in den ersten 15 Minuten nicht viel, ehe Toth eine Seitz-Flanke knapp verpass-te. Als Daniel Riess in der 63. Minute weit auf Max Schaffrath spielte, brachte der Ellinger Youngster nicht genügend Druck hinter seinen Schuss, und der Ball senkte sich lediglich auf das SG-Gehäuse. Nur drei Zeigerumdrehungen später brachten mehrere Ramsberg-Veiter den Ball nicht im Ellinger Gehäuse unter. In der Schlussphase kam kein richtiger Spielfluss mehr zustande. Und auch eine fünfminütige Überzahl der Gäste, nach Gelb-Rot für Zalan Toth, brachte nichts mehr ein.

SG Ramsberg/St. Veit: Naß, Haueis, Lechner, Dominik Seitz, Tobias Seitz, Egerer, Toth, Marco Böhm, Schwarzer, Petrenz, Wnendt (eingewechselt: Hobler, Birngruber, Habel).

TSG Ellingen: Herrmann, Pfefferlein, Aga, Morgott, Mehler, Prohaska, Riess, Christian Löffler, Markus Dietze, Rill, Schaffrath (eingewechselt: Görken).

Reserven: 2:1 für Ramsberg/Veit.

TV Hilpoltstein – FC/DJK WUG 0:0

Im Spitzenspiel der Kreisliga Süd trennten sich der FC/DJK Weißenburg und der TV Hilpoltstein leistungsgerecht mit 0:0. Die Gastgeber begannen stark und erspielte sich über außen ein paar Chancen. Der Spitzenreiter aus Weißenburg, der wieder auf einige Stammkräfte verzichten musste, erkämpfte sich im Laufe des Spiels mehr Anteile und hatte seine größten Chancen in der zweiten Hälfte durch Schüsse von Andreas Pfefferlein und Florian Heckel. Der Torwart hielt jeweils sehenswert. Hilpoltstein agierte in der zweiten Hälfte meist mit langen Bällen, die aber für die vielbeinige FC-Abwehr keine ernsthafte Gefahr darstellte. Die intensiv geführte Partie spielte sich zumeist im Mittelfeld ab, und so blieb es am Ende bei einem

leistungsgerechten Unentschieden.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Unger, Florian Heckel, Daniel Heckel, Rieder, Rausch, Grünwedel, Lehmeyer, Schwenk, Pfefferlein, Britz (eingewechselt: Funer).

SV Cronheim – TSG Solnhofen 3:1

Der zweite Saisonsieg gegen nach wie vor sieglose Solnhofener lässt den SV Cronheim aufatmen. Die drei Punkte blieben verdient in Cronheim, das allerdings beinahe ins Hintertreffen geraten wäre. Torhüter Stefan Funk rettete gegen Atila Onbasi das 0:0 (7.). Wenig später traf auf der anderen Seite Julian Dölfel nach schöner Vorarbeit von Daniel Reinert zum 1:0. In einem lange Zeit offenen Spiel konnte sich keine Mannschaft mehr entscheidend durchsetzen, weitere Tore gab es erst nach der Pause zu sehen.

Martin Reulein schoss kurz nach Wiederbeginn noch drüber, Johannes Kolb machte es auf Zuspiel von Nicolai Schulz in der 50. Minute besser und traf per Flachschuss aus zwölf Metern zum 2:0. Doch die TSG hatte sich noch nicht aufgegeben: Engin Ismail-Retzep erzielte gegen eine zu nachlässige SV-Abwehr den Anschlusstreffer (58.). Cronheim wa-ckelte kurz, doch der Torjäger brachte seine Farben zurück auf die Siegerstraße. Nachdem Kolb im Strafraum gefoult wurde, zeigte Schiedsrichterin Jana Oberländer auf den Punkt: Gäste-Schlussmann Halit Aga parierte den Strafstoß von Julian Dölfel zwar noch, war aber beim Nachschuss des SV-Torjägers machtlos (67.). Kurios: In der 85. Minute trat Dölfel noch einmal zum Foulelfmeter an – Schulz wurde zuvor „gelegt“ – diesmal schoss er aber drüber.

TSG Solnhofen: Aga, Wild, Bunz, Onbasi, Zwahr, Kololli, Alexander, Muska, Omar, Ismail-Retzep, Ott (eingewechselt; Burka, Schmidt).

Uwe Mühling