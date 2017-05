Nur zwei Freibäder in Altmühlfranken trotzem dem Wetter

Saisonstart wird meist um eine Woche verschoben - vor 13 Minuten

WEISSENBURG - Nach der verschobenen Freibaderöffnung in Weißenburg haben wir die anderen Bäder in der Region gefragt, wie sie es heuer mit dem Start in die Saison halten. Das Ergebnis fällt gespalten aus und hat viel mit der Sonne zu tun. Nur in drei von sechs Freibädern im Landkreis beginnt die Saison wie geplant schon an diesem Samstag.

Noch kein Sommeridyll in Sicht: Das Freibad in Langenaltheim (Bild) verschiebt die geplante Eröffnung um eine Woche. Dem schließen sich Pappenheim, Weißenburg und Pleinfeld an. Treuchtlingen und Gunzenhausen sperren dagegen an diesem Samstag schon auf. © Rainer Heubeck



Noch kein Sommeridyll in Sicht: Das Freibad in Langenaltheim (Bild) verschiebt die geplante Eröffnung um eine Woche. Dem schließen sich Pappenheim, Weißenburg und Pleinfeld an. Treuchtlingen und Gunzenhausen sperren dagegen an diesem Samstag schon auf. Foto: Rainer Heubeck



„Wir haben eine Heizung,“, stellt die Angestellte des Waldbads in Gunzenhausen trocken fest. „Bei uns hat es immer 24 Grad.“ Zumindest im Wasser, an den wenig freibadfreundlichen Außentemperaturen kann man freilich auch in der Altmühlstadt nichts ändern. Deswegen haben sich auch die Bäder in Langenaltheim, Pappenheim, Pleinfeld und Weißenburg dafür entschieden, die vorgesehene Eröffnung noch einmal zu verschieben. „Das ist im Moment mehr Schlittschuhweiher als Freibad“, stellt Daniela Erdinger von der Gemeinde Langenaltheim lachend fest.

Natürlich hat man auch in Langen­altheim eine Heizung für das Wasser, aber eben eine, die nur mit der Kraft der Sonne funktioniert. Das ist sehr umweltfreundlich, bringt aber nur etwas, wenn die Sonne gelegentlich auch mal scheint. Zwei, drei warme Tage bräuchte man, um auf eine erträgliche Wassertemperatur zu kommen, erklärt Erdinger.

Das ist derzeit auch in Pappenheim das Problem. „Wir kriegen die Tem­peratur im Moment nicht her“, stellt Bürgermeister Uwe Sinn fest. Deswegen ist gestern die geplante Eröffnung an diesem Samstag ebenfalls um mindestens eine Woche nach hinten verschoben worden. „Personal vorzuhalten, wenn keiner kommt, das macht einfach keinen Sinn“, sagt der Bürgermeister.

Auch in Pleinfeld schiebt man eine Woche und hofft, am Samstag, 20. Mai, eröffnen zu können. „Keinesfalls bei dieser Wetterprognose“, antwortet Pleinfelds Bürgermeister Markus Dirsch auf die Nachfrage, ob man an diesem Wochenende schon aufsperrt. Auch hier schafft es die Solarheizung nicht, die nötige Badetemperatur im Becken herzubekommen.

Sommerliche Stippvisite

Wer in diesen kalten Maitagen wohltemperiert schwimmen gehen will, muss auf jene Bäder ausweichen, die mit eigenständiger Heizung aus­gerüstet sind. Und das sind im Landkreis diejenigen in Gunzenhausen und in Treuchtlingen. Nur mit konstantem Zuheizen können sie bei den auch in den kommenden Tagen kalten Nachttemperaturen das Wasser angenehm warm machen.

Immerhin: es soll wärmer werden. In der kommenden Woche schaut sogar der Sommer auf eine Stippvisite vorbei mit prognostizierten Temperaturen von rund um die 25 Grad. Allerdings sagen die Metereologen auf lange Sicht einen weiter unbeständigen Mai voraus. Länger anhaltendes Freibadwetter ist erst mal nicht in Sicht. Aber wenigstens das mit dem Nachtfrost sollte sich in Altmühlfranken langsam mal erledigt haben.

Jedenfalls zieht am Donnerstag der erste der fünf Eisheiligen auf, die nach den alten Bauernregeln das Ende der Frostperiode verkünden.