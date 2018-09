Oratorium in Weißenburg zum „Tag der Deutschen Einheit“

„Die letzten Dinge“ in der Stadtkirche St. Andreas - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, wird in der evangelischen Stadtkirche St. Andreas in Weißenburg um 17 Uhr das Oratorienkonzert „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr aufgeführt. Solisten sind Anke Endres (Sopran), Heike Kohler (Alt), Reiner Geißdörfer (Tenor) und Thomas Hohenberger (Bass). Weitere Mitwirkende sind die Kantorei St. Andreas Weißenburg, die Kantorei Peter Paul aus Sebnitz und das erweiterte Ansbacher Kammer­orchester. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Haag in­ne.

Lokalmatadoren: Die Weißenburger Kantorei St. Andreas wird am 3. Oktober zusammen mit der Peter-Pauls-Kantorei aus Sebnitz sowie bekannten Solisten das Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr aufführen. © Robert Renner



Louis Spohrs 1826 höchst ein­drucksvoll komponiertes Oratorium „Die letzten Dinge“ kommt in einer Co-Produktion der Weißenburger Kantorei St. Andreas mit der sächsischen Partnergemeinde Sebnitz zu Gehör. In Zusammenarbeit mit der hiesigen Volkshochschule reisen auch die Sängerinnen und Sänger der dor­tigen Peter-Pauls-Kantorei mit ihrem Leiter Albrecht Päßler an. Dem erweiterten Ansbacher Kammerorches­ter fällt außer der Begleitung der vier Solisten Anke Endres (Würzburg), Heike Kohler (Weißenburg), Reiner Geißdörfer (Nürnberg), Thomas Hohenberger (München) und des Chores auch die Ausgestaltung zweier Sätze symphonischen Ausmaßes jeweils zu Beginn der beiden Oratorienteile zu.

Inhaltlich geht es in diesem Oratorium mit einer Aufführungsdauer von etwa 80 Minuten um die Vergänglichkeit menschlichen Lebens und die Hoffnung auf Auferstehung und ein Leben bei Gott. Im ersten der beiden Teile, die vor allem Texte aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, vertonen, steht dabei der Lobpreis Gottes im Mittelpunkt, im zweiten Teil folgen eine Schilderung des Weltgerichts und die Bitte um Gottes Beistand. Den Abschluss bilden dort die Beschreibung des „neuen Himmels und der neuen Erde“, sowie eine jetzt neu begründete und ausgefüllte Verherrlichung Gottes.

Spohrs musikalisches Programm ist es, auf eigentliche Arien und schwere Soli zu verzichten und anstelle dessen begleitete Rezitative, kurze mehrstimmige Soli und vor allem Chöre zu bevorzugen, heißt es in der Ankündigung. Das Oratorium ist farbenreich instrumentiert und abwechslungsreich. Während „Die letzten Dinge“ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Erfolge feierten, ist dieses Oratorium heute zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten und verdient es allemal, wieder einmal aufgeführt zu werden, findet Haag.

Eintrittkarten gibt es ab 3. September zu den üblichen Öffnungszeiten im evangelischen Pfarrbüro (Pfarrgasse 5) und an der Abendkasse. Regulärer Preis: 15 Euro, Mitglieder 13 Euro, ermäßigt elf Euro.