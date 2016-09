Ornbau ist die nächste Station des TSV 1860

SVO-Trainer Markus Vierke trifft auf seinen Weißenburger Heimatverein - vor 49 Minuten

WEISSENBURG - Die englische Woche für den TSV 1860 geht am Sonntag beim SV Ornbau zu Ende. Nach dem 1:0 gegen den FC Holzheim und dem 2:2 beim FV Dittenheim ist es für die Weißenburger das dritte schwere Bezirksliga-Match binnen neun Tagen.

Derbyfußball vor zahlreichen Zuschauern: Nach dem 2:2 in Dittenheim (unser Bild) geht es für den TSV 1860 Weißenburg am Sonntag in Ornbau weiter. © Uwe Mühling



„In Ornbau ist es nie leicht zu spielen“, sagt TSV-Trainer Oliver Wellert. „In unserer Situation müssen wir aber alles versuchen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen“. Während es für den Weißenburger Coach ein normales Auswärtsspiel ist, spricht sein Ornbauer Trainerkollege Markus Vierke durchaus von einem besonderen Match. Immerhin geht es für den aus Weißenburg stammenden SVO-Trainer gegen seinen Heimatverein. „Ich bin beim TSV aufgewachsen und habe dort auch einige Jahre in der Ersten gespielt“, stellt der 34-Jährige fest. Da ist es für ihn klar, dass er „schon mit einem anderen Gefühl ins Spiel geht“.

Klar ist für Vierke auch, dass seine Mannschaft in der Favoritenrolle ist. Die Ornbauer stehen mit 17 Punkten auf Rang vier, die Weißenburger mit acht Zählern auf Platz 17. Vierke warnt aber eindringlich vor den TSV-Sechzigern: „Ich schätze sie weitaus besser ein, als es der vorletzte Tabellenrang sagt. Der TSV 1860 hat eine gute Mannschaft, aber man sieht daran, wie gut die Bezirksliga ist.“ Und mit einem Augenzwinkern hängt Vierke noch dran: „Ich wünsche den Weißenburgern das Allerbeste, ihre Punkte sollen sie aber erst ab der nächsten Woche holen.“

Oliver Wellert möchte lieber nicht warten, sondern schon am Sonntag punkten. Das Unentschieden in Dittenheim nach zweimaliger Führung sieht er „nicht als Rückschlag, sondern vielmehr als weiteren Schritt in die richtige Richtung“. Wo es derzeit hapert, habe man allerdings auch im Derby gesehen: Die mangelnde Chancenverwertung verhinderte eine Vorentscheidung. Schließlich kam Dittenheim noch zum Ausgleich, der allerdings nicht hätte zählen dürfen. Wie berichtet ging ein Schuss von Chris-toph Oberhauser ins Tor, während der Referee Elfmeter pfiff. Eigentlich hätte der Schiri den Strafstoß durchziehen müssen, was auch der Beobachter gegenüber dem TSV 1860 bestätigte.

Aber das ist für Wellert abgehakt. Ihn plagen andere Sorgen. So hat Kapitän Sebastian Struller nach langer Verletzung und zwei Einsätzen wieder Kniebeschwerden. „Hinter ihm steht ein dickes Fragezeichen“, stellt Trainer Oliver Wellert fest, der mit dem zweiten Spielführer Markus Lehner sowie mit Maik Wnendt jedoch wieder zwei Spieler im Kader hat, die zuletzt in Dittenheim fehlten.

Der mögliche Kader des TSV 1860: Rogner, Uhl, Schwenke, Blob, Weglöhner, Struller (?), Lehner, Leibhard, Riedel, Strobel, Hedwig, Böhm, Hofer, Wnendt, Jäger, Siol, Herrmann, Auernhammer.

Uwe Mühling