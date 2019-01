Outdoor-Kindergarten soll in Göhren im Mai eröffnen

PAPPENHEIM/GÖHREN - Im Mai wird mit dem Outdoor-Kindergarten in Göhren ein innovatives und für den Landkreis einzigartiges Projekt seinen Betrieb aufnehmen. Beim 3. Besuchstag am vergangenen Sonntag gab es mehr als 30 Besucher, die sich für das naturverbundene Kinderbetreuungskonzept von Sabine Tober und Martina Rieger interessierten. Ein weiterer Infotag ist am 17. März geplant, bevor der Outdoor-Kindergarten im April mit Schnuppertagen eröffnet wird.

Da werden natürlich Kinderträume wahr: Einmal die Woche soll beim Outdoor-Kindergarten in Göhren die Beschäftigung mit Pferden auf dem Programm stehen. Eröffnung der Einrichtung ist ab Mai. © Peter Prusakow



Interessierte Eltern mit ihren Kindern waren gekommen, um sich vor Ort mal einen Kindergartentag im Outdoor-Kindergarten in Kurzform vorstellen zu lassen. Die Bedingungen waren bei nasskaltem und windigem Wetter verschärft. Los ging es am Kinderspielplatz in der Ortsmitte, wo die Kinder auch im regulären Betrieb ab Mai morgens ihren Kindergartentag beginnen werden. Von dort führte der Weg in die Scheune der nahen Zwergenranch, wo Martina Rieger die Hippolini-Kinderreitschule betreibt. Die „Zwergenranch“, in der sich die Kinder vor allem mit den dort untergebrachten Tieren beschäftigen können, wird die erste Basisstation am Morgen des Kindergartentags sein.

Am Besuchstag wartete das Pony Cindy bereits auf die Besucherschar und ging mit begeisterten Kindern, die abwechselnd immer ein Stück reiten durften, in Richtung Kindergartenhütte im Grünen. Unterwegs konnten die Kleinen schon mal erste Erfahrungen mit einer Becherlupe sammeln und Gräser, Äste, Steine und Schnee­brocken näher betrachten.

Eltern mit ihren Kindern schauten sich nun beim Infotag in Göhren das Gelände an und durchlebten einen Outdoor-Kindergartentag im Schnelldurchlauf. © Peter Prusakow



Das Gelände des Outdoor-Kindergartens liegt nahe dem Waldrand östlich von Göhren rund 400 Meter von der Zwergenranch entfernt. Das eingezäunte Grundstück wird nach der Fertigstellung eine Kindergartenhütte, einen Spielwald, einen Reit- und Spielplatz und einen überdachten Sandkasten haben. Hier sollen die Kinder die Jahreszeiten hautnah kennenlernen. Nahe der Kindergartenhütte befindet sich eine hygienische Komposttoilette und zum Händewaschen gibt es frisches Wasser. Das Konzept kommt ohne elektrischen Strom aus.

Ein Reittag pro Woche

Auf diesem interessanten, hügeligen Gelände wird in den Vormittagsstunden für die Kleinen ein naturnahes Vorschulkonzept geboten, wobei auch einmal pro Woche ein Pony-Reittag eingeplant ist.

Ihr Kinderbetreuungskonzept haben Sabine Tober und Martina Rieger aus vielen Komponenten selbst erarbeitet. Es sieht das Kennenlernen der Natur und die Begegnung mit Tieren als eine wesentliche pädagogische Aufgabe. Deshalb finden die Bildungs- und Erziehungszeit grundsätzlich im Freien statt, „denn die Kinder sollen ihre Umwelt hautnah erforschen und entdecken“, erklärt Tober. Nur bei extrem widrigen Witterungsbedingungen hält man sich in der beheizten Kinder­gartenhütte auf. Dort gibt es Kinderbücher, ausreichend Spielsachen und auch einen Ruhebereich.

Bei aller Nähe zu Natur und Umwelt ist aber auch sichergestellt, dass die Anforderungen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans in allen Bereichen umgesetzt werden. Das betonte Martina Rieger bei ihrer konzeptionellen Vorstellung den Gäs­ten. Dabei beantwortete sie alle Fragen der Eltern und präsentierte bei der Gelegenheit auch die Konzeption und die Rahmenbedingungen für den Besuch des Outdoor-Kindergartens.

Der neue Kindergarten bietet Platz für bis zu 20 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Vorerst ist im Outdoor-Kindergarten in Göhren eine halbtägige Kinderbetreuung mit Abholzeiten um 13 und 14 Uhr vorgesehen. Zur Mittagszeit gibt es für die Kleinen ein warmes Essen, das zusätzlich gebucht werden kann. Die Abstimmungen mit den beteiligten Behörden wie zum Beispiel dem Jugendamt, Gesundheitsamt, dem Unfallversicherungsverband oder dem Landschaftspflegeverband sind durchgeführt und der Bau der Kindergartenhütte ist in der Genehmigungsphase.

Anmeldung noch möglich

Die Eröffnung ist für Ende April vorgesehen. Dann wird es Schnuppertage geben, bei denen die Eltern ihre Kleinen in den Outdoor-Kindergarten begleiten können. Der Kindergartenbetrieb selbst wird am 2. Mai beginnen. Zuvor gibt es am 17. März noch einen Besuchstag für interessierte Eltern und Kinder. Träger des Kindergartens ist der gemeinnützige Trägerverein Outdoor-Kindergarten, der für den Betrieb des Kindergartens gegründet wurde.

Anmeldungen liegen bereits vor und werden weiterhin entgegengenommen. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite für den Outdoor-Kindergarten Göhren unter www.outdoorkiga-göhren.de/.

Peter Prusakow