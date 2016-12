Outdoorsport auf der Messe Altmühlfranken

In Weißenburg können die Besucher diverse Trendsportarten ausprobieren - vor 55 Minuten

WEISSENBURG - „Heimat­rausch“ auf der Messe Altmühlfranken: Unter dem Titel „Heimatrausch“ fand im August in Pappenheim ein Outdoorfestival statt, das jede Menge Action bot. Von der Tour mit dem Stand-Up-Paddle über eine Mountainbike-Strecke bis hin zum mobilen Kletterturm reichte das Angebot. 2017 wird ähnliches auf der Messe Altmühlfranken in Weißenburg geboten. Die neue Halle „H“ ist für Trendsportarten aus dem sogenannten „Soft-Adventure-Bereich“ reserviert. Vom 20. bis zum 23. April kann man dort klettern, biken, paddeln und mehr.

Trendsport für alle: Die Messe Altmühlfranken hat 2017 erstmals die Halle „Heimatrausch“. Das freut Landrat Gerhard Wägemann, Veranstalter Josef Schmid und die „Heimatrausch“-Geschäftsführer Robert Rieger und Sebastian Kursawe. © Steiner



Trendsport für alle: Die Messe Altmühlfranken hat 2017 erstmals die Halle „Heimatrausch“. Das freut Landrat Gerhard Wägemann, Veranstalter Josef Schmid und die „Heimatrausch“-Geschäftsführer Robert Rieger und Sebastian Kursawe. Foto: Steiner



Gerhard Wägemann, der als Landrat Mitveranstalter der Messe Altmühlfranken ist, war bereits bei der Pressevorstellung ganz begeistert: „Das wird etwas ganz Besonderes, wenn eine Adventure-Halle kommt.“ Und auch Josef Schmid, der mit seiner Firma JWS die Messe veranstaltet, war ganz aus dem Häuschen: „Wir sind völlig hin und weg von dem Konzept. Die beiden jungen Herren sprühen ja geradezu vor Ideen.“

Mit den beiden jungen Herren sind der Erlebnispädagoge und studierte Adventuremanager Robert Rieger und der Sportmanager Sebastian Kursawe gemeint, die beide die Marke „Hei­matrausch“ gegründet haben. Nach dem Erfolg des Festivals in Pappenheim wollen sie ihre Idee auch auf der Messe Altmühlfranken präsentieren und dabei zeigen, dass der Landkreis und die Outdoor-Sportarten perfekt zueinanderpassen.

Ihr Konzept, das möglichst viele verschiedene Akteure unter einen Hut, beziehungsweise in eine Halle bringen soll, will vor allem regionale Anbieter anlocken: Fahrradläden, Sportgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte und andere Anbieter, die zum Thema Outdoor-Aktivität passen. „Das gefällt mir ja gerade so gut, dass jeder bei dem Netzwerk mitmachen kann, der mitmachen will“, freute sich Josef Schmid. In der Halle soll es unter anderem einen Niederseilgarten, einen Boulderbereich zum Klettern, einen Pumptrack für BMX und Mountainbikes und sogar einen Indoorpool geben.

Diese bietet wie das gleichnamige Pappenheimer Festival (unser Bild entstand beim Wakeboarden im Bad) viele trendige Sportarten zum Ausprobieren an. © Stephan



Diese bietet wie das gleichnamige Pappenheimer Festival (unser Bild entstand beim Wakeboarden im Bad) viele trendige Sportarten zum Ausprobieren an. Foto: Stephan



Damit neben den vielen Sportarten, die man alle ausprobieren kann, auch das Soziale nicht zu kurz kommt, gibt es unter anderem eine „Beach Bar“, die ein Treffpunkt für Sportbegeisterte sein soll. Rieger betonte bei dem Pressetermin, dass der „Heimatrausch“ keineswegs eine Messe für Freaks sein soll, sondern auch von Kindern und Durchschnittssportlern besucht werden kann und soll.

Aus diesem Grund werden auch Sportarten wie Nordic Walking und Wandern angeboten und vorgestellt. „Dadurch wird die Messe Altmühlfranken im kommenden Jahr für einen völlig neuen Personenkreis interessant“, freute sich Landrat Wägemann über das neue Angebot. Die größte Freude scheint aber nach wie vor Messeveranstalter Schmid zu haben: „So eine Halle hat es noch nie gegeben. Das wird vom Allerfeinsten.“

Markus Steiner