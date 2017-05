Packt Wettelsheim den Aufstieg?

WEISSENBURG - Blickt man auf die Fußball-Kreisligisten aus dem Weißenburg-Treuchtlinger Raum, dann kann man eines feststellen: Für die SG Ramsberg/St. Veit (5.), den FC/DJK Weißenburg (7.), die TSG Solnhofen (10.) und das Schlusslicht DJK Stopfenheim (14.) ist die Saison im Prinzip gelaufen. Für den SV Wettelsheim geht es an den verbleibenden zwei Spiel­tagen dagegen um alles: Der Tabellenführer hat die große Chance, die Meis­terschaft und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Geht es weiter bergauf für den SV Wettelsheim? Den Anstieg zum heimischen A-Platz haben die Mannen um Kapitän Hansi Döbler diese Saison schon häufig gemeistert. Jetzt wollen sie auch den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen. © Mühling



Bei bislang elf Heimspielen in dieser Saison haben die Wettelsheimer bereits den steilen Anstieg hinauf zum A-Platz am Hirschfeldweg gemeistert und anschließend noch nie verloren. Der SVW ist als einziges Team der Kreisliga Süd zu Hause ungeschlagen. Und das soll in den verbleibenden zwei Heimpartien auch so bleiben – zunächst am morgigen Sonntag gegen die SG Forchheim/Sulzkirchen, dann am Pfingstsamstag beim möglichen „Endspiel“ gegen den TSV Heideck. Dritter im Bunde der Titelkandidaten ist der TSV Freystadt. Die beste Ausgangsposition hat Wettelsheim mit 48 Punkten vor Heideck (47) und Freystadt (46).

Sollte die SVW-Elf von Trainer Tobias Grimm ihre Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten aus Forchheim und Sulzkirchen mit einem Sieg lösen, dann könnte das schon der entscheidende Schritt sein. Allerdings müsste gleichzeitig der TSV Heideck in Cronheim verlieren und der TSV Freystadt dürfte beim FC/DJK Weißenburg nicht gewinnen.

Mit diesen Optionen will sich Grimm vorerst nicht beschäftigen: „Wir müssen auf uns schauen und unsere Hausaufgaben machen“, sagt der Coach und meint damit einen Sieg gegen Forchheim/Sulzkirchen. Dass seine Mannschaft zuletzt Federn lassen musste, lag aus seiner Sicht vor allem am „schweren Programm“, das der SVW zu absolvieren hatte. Durch das Remis gegen Hilpoltstein sowie die Niederlagen in Freystadt und bei der DJK Limes schmolz der Vorsprung auf nunmehr einen Zähler zusammen. Das ist für Grimm aber kein Grund, nervös zu werden: „Wir haben es trotz der jüngsten Punktverluste nach wie vor selber in der Hand.“

Und weiter: „Wir wollen das vergolden, was wir uns in dieser Saison erarbeitet haben“, unterstreicht Tobias Grimm. Im Hinblick auf das große Ziel namens Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg ist der Wettelsheimer Trainer froh, dass er im Endspurt personell aus einem vollen 16-Mann-Kader schöpfen kann, der für ihn zugleich ein „eingeschworener Haufen“ ist.

Während das Wettelsheimer Spiel besonders im Fokus steht, kommt es auch zu einem Südderby zwischen der (gesicherten) TSG Solnhofen und der (abgestiegenen) DJK Stopfenheim. Zudem ist Ramsberg/St. Veit in Pollenfeld zu Gast und der FC/DJK Weißenburg empfängt wie bereits erwähnt den Tabellendritten aus Freystadt.

Uwe Mühling