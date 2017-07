Pappenheimer Graf wird nicht enteignet

PAPPENHEIM - Vorerst soll es keine Enteignung des gräflichen Vier-Quadratmeter-Grundstücks geben, das seit Monaten für Schlagzeilen sorgt (wir berichteten). Der Pappenheimer Stadtrat konnte sich in nicht öffentlicher Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich nicht dazu durchringen, die nötigen rechtliche Schritte einzuleiten. Stattdessen wurde die Verwaltung erneut beauftragt, nach anderen Lösungen zu suchen. Die Aussichten dafür gelten als gering. Ende Juli wird das Thema erneut in den Stadtrat kommen.

Die besagten vier Quadratmeter, um die man sich seit Monaten streitet: Zuletzt kamen gleich drei Landtagsabgeordnete der SPD, um sich von Bürgermeister Uwe Sinn das Stück Straße zeigen zu lassen. Foto: Jan Stephan



Noch am Freitagvormittag wurden online die Geschehnisse aus der nicht öffentlichen Sitzung des Pappenheimer Stadtrats deutschlandweit berichtet. Nachdem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) die Berichterstattung über die Sitzung in der Kleinstadt ins Programm genommen hatte, bediente sich die Medienlandschaft fleißig. Von Focus online über Die Welt bis hin zu BR und zahlreichen anderen Zeitungen wurde im Ton milder Belustigung über die Geschehnisse in der Altmühlstadt berichtet. Dort haben sich die Bürger in jüngerer Vergangenheit bereits daran gewöhnt, dass immer mal wieder Journalisten auftauchen.

Keine andere Lösung in Sicht

Mal filmt das BR-Magazin Quer auf dem Marktplatz, mal schippert die ZDF-Drehscheibe mit dem Kanu die Altmühl entlang, um die besten Aufnahmen vom Schloss zu bekommen, und wenn es sein muss, steht auch der Bild-Zeitungsfotograf unangemeldet im Büro des Bürgermeisters. Wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man sich über den Medienrummel eigentlich freuen, denn kaum ein Medienbericht vergisst zu erwähnen, dass es in Pappenheim so schön ist, dass man es mit dem Streiten sehr gut auch bleiben lassen könnte.

Die Stadtratsentscheidung von Donnerstagabend jedenfalls dürfte in dem Fall allenfalls eine Verschnaufpause bedeuten. Wie berichtet, geht es um ein Vier-Quadratmeter-Stück Straße, das der Grafen-Familie in Pappenheim gehört und das sie mit einem Zaun umgeben will, um ihre

Besitzansprüche durchzusetzen. Das Problem ist, dass damit die Zufahrt zu den Stadtwerken und zu einem öffentlichen Parkplatz unmöglich würde.

Das kann sich der Stadtrat nicht gefallen lassen, da die Kosten für die Allgemeinheit immens wären. Die bisherigen Gespräche mit Experten von Landratsamt und Gemeindetag sowie Konsultationen von Juristen ergaben, dass eine Enteignung das richtige Mittel ist, um die dauerhafte Nutzung der Straße zu gewährleisten. Beobachter erwarten nicht, dass sich in den vier Wochen bis zur nächsten Sitzung an diesem Umstand etwas ändert.

Grundlegend ändern könnte die Situation ein Einlenken der gräflichen Familie, was im Moment allerdings nicht zu erwarten steht. Die Ausei­nandersetzung um das Straßenstück ist nicht der einzige Schauplatz von Konflikten zwischen Grafschaft und Stadt. Die Stadt hatte jüngst (wir berichteten) einen Zuschuss von der Grafschaft für die Sanierung des Neuen Schlosses zurückgefordert, weil vertragliche Regelungen gebrochen wurden. Die Grafschaft hatte ursprünglich gefordert, dass weitere Fördermittel ausgezahlt werden müssen. Als dies nicht geschah, gab es eine schriftliche Mitteilung, dass man gedenke, die vier Quadratmeter Straße einzuzäunen.

Der Fall der Schlosssanierung sorgte zuletzt im Bayerischen Landtag für ein Rededuell zwischen Opposition und CSU. Die Schwabacher SPD-Abgeordnete Helga Schmitt-Bussinger will nun den Rechnungshof einschalten, um zu prüfen, ob bei der Umsetzung der Sanierung alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Sanierung sollte ursprünglich 1,8 Millionen Euro kosten und eigentlich längst abgeschlossen sein. Inzwischen wird sie auf 4,3 Millionen geschätzt und es ist unklar, wann beziehungsweise ob die bislang noch nicht umgesetzten Reparaturen erfolgen. So wie es aussieht, werden sich in Pappenheim noch öfter Journalisten blicken lassen. Spätestens wenn eines Tages tatsächlich ein Zaun auf der Straße aufgestellt werden sollte.

Jan Stephan Weißenburger Tagblatt