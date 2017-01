Die Silves-ternacht ist aus Sicht der Polizei und der Einsatzkräfte in der Region relativ ruhig verlaufen. Abgesehen von kleineren Vorfällen feierten die Menschen in und um Weißenburg überwiegend fröhlich und friedlich ins neue Jahr hinein.

Bei einem Brand in Weißenburg sind am Montagabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Ein Wäschetrockner stand plötzlich in Flammen, die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab und brachte den Trockner ins Freie. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.