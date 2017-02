Peter Maischak war der Matchwinner

TREUCHTLINGEN - Im Kellerduell der Basketball-Bayernliga Mitte hat der VfL Treuchtlingen II beim ESV Ingolstadt-Ringsee eine knappe und bittere 48:50-Niederlage hinnehmen müssen.

So kennt man Peter Maischak: Für seinen neuen Verein ESV Ingolstadt-Ringsee erzielte der Ex-Treuchtlinger jetzt in der Bayernliga Mitte 20 Punkte und war der Matchwinner gegen die VfL-Zweite. © Uwe Mühling



Matchwinner für den bisherigen Tabellenletzten war ausgerechnet Peter Maischak. Der Ex-Treuchtlinger war mit 20 Punkten nicht nur der Topscorer der Partie, sondern feuerte kurz vor Schluss auch den entscheidenden Wurf zum Sieg ab. Die VfL-Zweite bleibt mit acht Punkten auf dem drittletzten Platz. Unmittelbar dahinter befinden sich jedoch die Ingolstädter sowie der ASV Cham mit je sechs Zählern.

Im Duell mit den Altmühltalern setzten die Donaustädter ihren jüngs­ten Aufwärtstrend fort und waren von der ersten Minute wach auf dem Platz und aggressiv in der Defense. Die Folge war ein 6:0 bis zur fünften Minute. Dann kam zwar auch Treuchtlingen zu seinen ersten Punkten, aber Ingolstadt spielte weiter stark defensiv und war in der Offense erfolgreich. Viertelende: 12:7.

Im zweiten Durchgang blieben die Ringseer konzentriert und bauten ihre Führung zum 34:22-Halbzeitstand aus. Im dritten Viertel stellten die VfL-Baskets ihre Abwehr um – für Ingolstadt wurde es dadurch schwerer. Auf beiden Seiten gingen die erfolgreichen Korbaktionen zurück, und Treuchtlingen verkürzte auf 42:36.

Im letzten Viertel kamen die Gäste immer besser ins Spiel, und der Vorsprung für den ESV schmolz dahin. Es ging hin und her. Ingolstadt lag wieder fünf Zähler vorn, doch der VfL schlug zurück und glich in Minute 38 nochmals zum 48:48 aus. Doch dann kam Peter Maischaks großer Moment, und er traf in der letzten Minute zum 50:48. Dieses Ergebnis hielten die Hausherren in der Paul-Wegmann-Halle bis zum Schluss.

Für die VfL-Zweite geht es an diesem Samstag, 4. Februar, um 16.00 Uhr mit einem Heimspiel weiter. Dann wird die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen (zwölf Punkte) in der Turnhalle der Senefelder-Schule zu Gast sein. Der Abstiegskampf geht also nahtlos weiter.

VfL Treuchtlingen II: Leon Fruth (12 Punkte), Alexandros Mavropoulos (11), Tobias Heinz (9), Nico Jahnel (9), Lars Stecher (4), Oliver Linss (3), Sebastian Burger, Moritz Rettner, Moritz Schwarz.

ESV Ingolstadt-Ringsee (beste Werfer): Peter Maischak (20 Punkte), Dmitrji Simanovic (11), Frank Apel (7).

Uwe Mühling