Pleinfelder Faschings-Hummeln waren nicht zu bremsen

"Hummel hau hi" - Teilnehmerrekord beim 18. Hummelremmidemmi

PLEINFELD - 45 Gruppen – und damit so viele wie noch nie – haben am Sonntagnachmittag beim 18. Hummelremmidemmi in Pleinfeld für beste Stimmung gesorgt.

Entlang der Zugstrecke hatten sich wahre Zuschauermassen eingefunden – und das obwohl es ohne Sonnenschein bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und kaltem Wind ziemlich frisch war. Für besondere Stimmung sorgten die sieben Guggenmusiken, die sich im Zug befanden. Deren Musik klingt zwar immer so, als würden sie haarscharf an den richtigen Tönen vorbei spielen, sie bereicherten aber auf jeden Fall den größten Brauchtumsumzug in der Region ungeheuer.

Organisiert wurde der Festzug von den Pleinfelder Hummel, deren Schlachtruf "Hummel hau hi" natülich auch einige Male erklang.

Bilderstrecke zum Thema 18. Hummelremmidemmi: Narren machen Pleinfeld unsicher Dem Pleinfelder Narrentreiben waren am Sonntag keine Grenzen gesetzt: 45 Truppen haben beim 18. Hummelremmidemmi teilgenommen - so viele wie noch nie. Es war bunt, lustig und laut.



