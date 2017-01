Pleinfelder Silvesterlauf wird immer mehr zum Renner

PLEINFELD - Der Pleinfelder Silvesterlauf wird mehr und mehr zum Renner. Kamen in den ersten Jahren meist um die 100 oder 200 Starter, so gab es im Jahr 2015 mit rund 370 Teilnehmern einen absoluten Rekord. Im Jahr 2016 konnte dieser Level bei der mittlerweile neunten Auflage zwar nicht ganz erreicht werden, allerdings war es auch diesmal wieder eine stolze Zahl von über 300 Läufern/innen und Walkern/innen, die sich vom Start- und Zielpunkt an der Brombachhalle auf die unterschiedlichen Strecken machte.

Der Start zum Hauptwettbewerb: An der Pleinfelder Brombachhalle ging der Silvesterlauf los und endete dort auch wieder. Im Vordergrund sind der spätere Sieger Stefan Böllet (vorne rechts) sowie die Zweit- und Drittplatzierten Michael Batz (Nr. 179) und Benjamin Wegler (Nr. 128) zu sehen. © Uwe Mühling



Über die erneut gute Resonanz an einem strahlend schönen Wintertag freute sich vor allem der Veranstalter Arriba Göppersdorf um seinen Vorsitzenden Paul Kerczynski, der zugleich als Moderator beim Rennen sowie bei der anschließenden Siegerehrung fungierte. Zusammen mit dem Pleinfelder Bürgermeister Markus Dirsch konnte Kerczynski Larissa Korn von der LG Erlangen und Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach als Sieger des Hauptlaufs über 9,5 Kilometer auszeichnen (wir berichteten bereits im Zuge der Läufer-Cup-Gesamtwertung).

Auf dem Treppchen landeten unter anderem auch Andrea Lutz von der Eintracht Kattenhochstatt und Michael Batz (Solnhofen, Team Memmert), die jeweils Rang zwei belegten. Ebenfalls in den Top Ten waren beim Hueber-Silvesterlauf die heimischen Sportler Kai Reißinger, Andy Meyer (beide M.O.N.) Andreas Zwickel (Arriba) und Lukas Sörgel (Geh-Punkt Weißenburg) bei den Herren sowie Selina Smola (Arriba) und Monika Dinkelmeyer M.O.N.) bei den Frauen zu finden.

Gleichzeitig mit dem Hauptlauf, bei dem 147 Herren und 44 Frauen die 9,5 Kilometer in Richtung Ramsberg und am Brombachsee entlang zurück zur Brombachhalle absolvierten, gingen auch die sogenannten Hobbyläufer auf die 5,1-Kilometer-Distanz. Hier waren zwei U20-Läufer am schnellsten, nämlich Patrick Kilian (La Carrera Tri-Team Rothsee) in 17:38 Minuten und Arriba-Youngster Florian Halmheu (17:50). Als schnellster Mann

kam Daniel Nehmeier (LG Landkreis Roth/SV Rednitzhembach) nach

18:04 Minuten an. Flotteste Frau war Andrea Dorr von der TSG 08 Roth in 20:33. Rang drei holte sich Rebekka Smola von der Arriba in 22:20. In der U18-Wertung der Mädchen lag Mirka Sonntag (ebenfalls Arriba) mit 21:04 Minuten vorn.

Bei den Jugend-, Schüler- und Kinderläufen gab es vor allem für den Nachwuchs von Arriba Göppersdorf sowie vom Geh-Punkt Weißenburg etliche Spitzenplätze. Über 1800 Meter wurde Jan Hirschmann vom Geh-Punkt Zweiter in der U14, beim 800-Meter-Rennen siegte Ben Wechsler vom Geh-Punkt in der Altersklasse U12, wo Jona Schmidt Dritter wurde. Rang drei gab es auch für Alexander Götz (Arriba) in der U10-Klasse. Bei den Bambini über 400 Meter siegte Jule Wechsler (Geh-Punkt) bei den Mädchen und Lukas Hartmann (Arriba) wurde Zweiter bei den Jungs.

Deutlich geringer als in den Vorjahren war der Zuspruch bei den Walkern. Nur acht Frauen und drei Männer gingen die 5,1 Kilometer im Walkingschritt und mit Stöcken an. Den Sieg holten sich Ferdinand Smola (Arriba) und Gerald Furtag (TSV Harburg) zeitgleich in 38:34 Minuten bei den Männern sowie Anja Korn (ohne Verein) bei den Frauen, die in 38:46 nur knapp dahinter lag.

Alles in allem zeigte sich Arriba Chef Paul Kerczynski mit der Veranstaltung und vor allem mit der großen Teilnehmerzahl rundum zufrieden und dankte den vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die sich am Silvestertag ehrenamtlich zur Verfügung stellten und ganze Arbeit leisteten. Bei der Versorgung gab es unter anderem heiße Getränke, die angesichts der Minus-Temperaturen sehr gefragt waren. Die Neuauflage am Ende des Jahres 2017 ist bereits gesichert, dann wird zugleich ein Jubiläum gefeiert, denn es handelt sich um die zehnte Auflage.

