Politische Plattenparty mit Freibier in Theilenhofen

Landratskandidat Michael Luff bedankt sich am Samstag, 11. November, mit einer dicken Party bei seinen Wählern - vor 1 Stunde

WEISSENBURG/THEILENHOFEN - Am Samstag. 11. November, ist es soweit: der freie Landratskandidat Michael Luff erfüllt sein Wahlversprechen. Bei einer großen Party in der Bauhofhalle in Theilenhofen gibt es 2500 Liter Freibier zur Feier von gut 3,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Landratswahl im September dieses Jahres. Die Initiatoren rechnen mit rund 1000 Besuchern, die Einnahmen der Feier sollen Kindergärten und sozialen Einrichtungen im Landkreis zugutekommen. Persönlich eingeladen ist auch Landrat Gerhard Wägemann (CSU).

Essensstände, Bar, Musik: Das Fest mit rund 1000 Besuchern soll Plattenparty-Charakter haben. Die Einnahmen gehen an Kindergärten und soziale Einrichtungen. © Privat



Essensstände, Bar, Musik: Das Fest mit rund 1000 Besuchern soll Plattenparty-Charakter haben. Die Einnahmen gehen an Kindergärten und soziale Einrichtungen. Foto: Privat



„Wir wollen uns bei den Wählern mit der Feier bedanken und unsere Wahlversprechen als erste politische Gruppierung auch einhalten“, hieß es aus dem Wahlkampf-Büro des 21-jährigen Theilenhofeners. Dort hat man offensichtlich immer noch große Freude an der politischen Spaß-Aktion und bleibt einfach gleich im satirischen Wahlkampfmodus.

Mit dem Wahlversprechen einlösen meint man es aber zudem offensichtlich ernst, denn mit der Party kann Michi Luff gleich zwei Punkte auf seiner Agenda abhaken. Er hatte versprochen, eine Feier mit reichlich Freibier zu organisieren, wenn er mehr als zwei Prozent der bekommen sollte. Am Ende wählten mehr als 1600 Wähler aus dem Landkreis den Theilenhofener, was immerhin 3,5 Prozent aller gültigen Wählerstimmen waren. Also fährt der 21-Jährige satte 2500 Liter Freibier auf. Bei der Organisation dieser Menge dürfte ihm sein Job als Brauer bei Oettinger geholfen haben.

Lädt zur politischen Plattenparty: Als Dank für 1600 Stimmen bei der LAndratswahl wird jetzt mit 2500 Liter Freibier gefeiert. © Privat



Lädt zur politischen Plattenparty: Als Dank für 1600 Stimmen bei der LAndratswahl wird jetzt mit 2500 Liter Freibier gefeiert. Foto: Privat



Ebenfalls Teil des skurrilen Wahlprogramms von Michael Luff war das Motto „Make Plattenparty great again“. Und die Theilenhofener Polit-Jünglinge tun mit ihrer Bauhof-Party das Ihre, diese Feier-Form wieder groß zu machen. Neben dem DJ SH Sound gibt es aber auch traditionelle Musik der Theilenhöfner Hüttenmusikanten, die von 19.30 bis 20.40 Uhr spielen werden.

„Wir denken schon, dass da ziemlich viele Leute kommen“, stellt Fabian Hüttinger fest. Er hat zusammen mit Felix Lepp und Stefan Fromm die Spaß-Aktion ins Leben gerufen, jetzt müssen sie in Form der Party-Organisation die Sache auch ausbaden. Man rechnet mit rund 1000 Besuchern, Platz hat man für gut 1600, genauso viele, wie Michael Luff im September gewählt haben. „Es dürfen aber auch Leute kommen, die ihn nicht gewählt haben“, stellt Hüttinger fest.

Zu dieser Gruppe dürfte auch Landrat Gerhard Wägemann gehören, der zunächst nicht allzu laut über die Aktion der Theilenhofener lachen konnte. Politik sei keine Spaßveranstaltung, zudem mache man mit derlei Polit-Satire den Wahlhelfern unnötige Arbeit, hieß es im Vorfeld des Urnengangs aus dem Wägemann-Lager. Nach der gewonnen Wahl legte sich der Unmut allerdings schnell. Man darf gespannt sein, ob der Landrat die Einladung von Michael Luff annimmt und am kommenden Samstag nach Theilenhofen kommt.

Bei allem Spaß hatte Luffs Aktion auch einen ernsten Kern, wie er selbst mehrfach betonte. Er hatte sich geärgert, dass es bei der Landratswahl neben Gerhard Wägemann (CSU) keinen anderen Kandidaten gab. „Ich habe in der Schule gelernt, dass man für eine demokratische Wahl zwei Alternativen braucht“, sagte der politisch interessierte junge Mann. Also beschloss er zusammen mit seinen Freunden auf diese unbefriedigende Situation aufmerksam zu machen. Mit Erfolg: mehr als 1600 Wähler notierten den Namen des Theilenhofeners auf die freie Zeile auf dem Wahlzettel, die für Alternativvorschläge vorgesehen ist.

Möglicherweise nicht der letzte politische Auftritt des jungen Mannes. Jetzt steht aber erstmal die Dankes-Party am Samstag an. Beginn ist um 19.00 Uhr. Die Organisatoren müssen einen Eintritt von fünf Euro verlangen, um die Kosten von Security, Gema, Sanitätern etc. zu begleichen. Sollte etwas übrig bleiben, wird das Geld an den Theilenhofener Kindergarten und die Krebshilfe gespendet werden. „Wir wollen die Party auf keinen Fall nutzen, um uns zu bereichern“, stellt Hüttinger fest. Auch der Ellinger Imbissstand „Dolle Knolle“, der zusammen mit den „Fladenpiraten“ für die Verköstigung zuständig ist, hat bereits angekündigt, ein Drittel der Einnahmen an die Krebshilfe zu spenden. Was das Alter betrifft, gilt im Übrigen für die Party die gleiche Beschränkung wie für das Wahllokal: Einlass erst ab 18!

Jan Stephan