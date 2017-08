"Positive Bilanz"

WEISSENBURG - „Es war wieder eine schöne Kirchweih.“ Festwirt Gerhard Widmann sprach das Resümee für das zehntägige Fest aus und alle Beteiligten pflichteten ihm bei.

Lichterglanz über der Altstadt: Bastian Hübner hat dieses Foto vom Turm der Andreaskirche aufgenommen. Die Idee dazu hatte Katharina Ritzka. © Bastian Hübner



Der sogenannte Nachkirchweihsonntag hatte nochmals die Menschen in Scharen auf den Festplatz am Limesbad gelockt, wenn auch mit einem kleinen Durchhänger am späten Nachmittag. Nach dem Blumen- und Trachtenzug war der Zustrom zwar gut, dann leerte sich der Festplatz aber etwas, bevor er sich ab 20.30 Uhr sehr gut füllte. Auch zum Feuerwerk, das vielfach gelobt wurde, fanden sich enorm viele Zuschauer ein, was vom Wetterglück begünstigt wurde.

Schon um die Mittagszeit sah es zwar südlich von Weißenburg nach Gewitter aus, doch der Festzug kam trockenen Fußes am Kirchweihplatz an. Und auch am späten Nachmittag stand südlich der Stadt eine graue Wolkenfront und etwa bis auf Höhe Markhof und Stadelhof hatte es auch geregnet, doch in Weißenburg fielen nur ein paar vereinzelte Tropfen.

Auch das Festzelt hatte sich am Sonntag nochmals gut gefüllt. Festwirt Gerhard Widmann zeigte sich vor allem mit dem Mittagsbesuch sehr zufrieden. An beiden Festsonntagen hatte er gegenüber dem vergangenen Jahr ein leichtes Plus verzeichnet. Dafür waren die beiden Samstage etwas schwächer besucht. Besonders positiv hat sich der Tag der Betriebe entwickelt. Hervorragenden Zuspruch erfuhr außerdem der Freitagabend mit den „Störzelbachern“. Ein deutliches Minus erlebte allerdings die Bierprobe. Für das kommende Jahr kündigte Widmann generell ein paar Wechsel bei den Bands an.

Mit ihm, aber auch mit allen Schaustellern haben Kirchweihausschuss-Vorsitzender Andre Bengel und Kirch­weihausschuss-Geschäftsführer Karl-Heinz Degen am Sonntag gesprochen. „Sie sind allesamt zufrieden. Es gab keine Klagen“, berichtete Degen.

Als „sehr positiv“ bezeichnet er das Zusammenspiel zwischen den Schaustellern und den Stadtwerken, dem Stadtbauhof sowie dem Kirchweih­ausschuss. Die Bauhof- und Stadtwerkemitarbeiter seien sehr hilfsbereit. Dies deckt sich mit den Erfahrungen von Schausteller Werner Rudolph, der das Kinderkarussell und das Zuckerschloss am Festplatz betrieben hat und seit über 30 Jahren zu den Stammschaustellern gehört. Er lobte den Weißenburger Platz generell und das diesjährige Fest explizit. „Es war eine der besten Kirchweihen“, meinte er rückblickend.

Die Gesamtbesucherzahl dürfte sich gegenüber dem Vorjahr etwas nach oben verbessert haben und über die zehn Tage bei etwa 80000 gelegen sein. Im Rekordjahr 2014 wurde von 90000 bis 100000 gesprochen.

Bewährt hat sich offensichtlich auch der Sicherheitsdienst, der zusätzlich zur Polizei auf dem Festplatz präsent war. Es war eine sehr ruhige Kirchweih mit besonders wenigen Zwi­schenfällen am Festplatz. Richtig war auf jeden Fall das konsequente Einschreiten bei der ersten Schlägerei an der Bierprobe. Zwei Beteiligte erhielten Betretungsverbote für den Festplatz. Das dürfte potenzielle Nachahmer abgeschreckt haben.

Degen sprach ausdrücklich allen Anwohnern einen Dank für deren Verständnis für die mit der Kirchweih verbundenen Unannehmlichkeiten aus. Darüber hinaus lobte er alle Helfer. Schon bei verschiedenen Veranstaltungen während der Kirchweih hatte sein Kollege Andre Bengel die Bauhofmitarbeiter ebenso hervorgehoben wie die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz. Der Kirchweih­ausschuss-Vorsitzende: „Wenn es sie nicht gäbe, könnten wir so ein Fest nicht feiern.“

Mit der Kirchweih 2017 sind etliche Dreijahresverträge für Festplatzbeschicker ausgelaufen. Für den Kirchweihausschuss gilt es, diese neu auszuschreiben. Da in drei Jahren die nächste Kommunalwahl ansteht und damit auch ein Wechsel im Kirchweihausschuss möglich ist, werden die Verträge möglicherweise für zwei oder vier Jahre abgeschlossen, damit eine eventuell andere Organisatorenmannschaft nicht gleich im ersten Jahr eine neue Vergabe machen muss.

