Positiver Schulz-Effekt

Die SPD in Altmühlfranken wittert Morgenluft - vor 9 Stunden

WEISSENBURG - Martin Schulz ist Kanzlerkandidat. Und die SPD-Funktionäre in Land- und Wahlkreis wittern Morgenluft. Von „Rückenwind“ spricht SPD-Direktkandidat Lutz Egerer aus Petersaurach, von einem „Motivationsschub“ der Kreisvorsitzende der Partei, Harald Dösel. Die Landkreis-Genossen stehen geschlossen hinter Schulz. Er sei der richtige Mann, um die Kernthemen der SPD nach vorne zu bringen, so der Tenor.

Begeistert die hiesigen Genossen: der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. © Sabine Engels



Bayerische SPD-Mitglieder sind ein bisschen die Club-Fans der Politik. Soll heißen: Richtig gut ist es selten, und wenn mal ein zarter Frühling keimt, dann ist es oft nur die Ruhe vor dem nächsten Tiefschlag. Das ist zumindest die Stimmungslage, wenn es um die große Politik geht. In den Kommunen sieht es anders aus – auch in Weißenburg-Gunzenhausen. Hier ist die sozialdemokratische Welt eher heiter als wolkig. Man stellt immerhin vier von fünf Stadtbürgermeistern im Altmühlfränkischen.

Mit der Kür von Schulz verspricht man sich nun auch bei der Bundestagswahl im September Aufschwung. Lutz Egerer, der für die Partei als Direktkandidat im Bundestagswahlkreis Ansbach/Weißenburg-Gunzenhausen antritt, wird beim Reden über Schulz leicht euphorisch. „Er hat kein deutsches Abitur und vielleicht auch sonst noch den ein oder anderen Makel, aber er steht für das, was schon immer sozialdemokatische Grundüberzeugung war: dass die Leute nach oben kommen, die was können und den Willen dazu haben.“ Schulz sei das richtige Gesicht für die soziale Gerechtigkeit, die die SPD im Wahlkampf einfordern werde.

Egerer kann den Rückenwind gut gebrauchen, denn er lässt keinen Zweifel daran, dass er das Direktmandat im Wahlkreis tatsächlich gewinnen will. Obwohl der amtierende CSU-Bundestagskandidaten Artur Auernhammer als haushoher Favorit gilt. „Ich bin Bürgermeister, ich bin 50 Prozent plus X gewöhnt“, zeigt sich Egerer angriffslustig. Anders wird er auch schwer in den Bundestag kommen. Er ist auf Platz 25 der Landes­liste gelandet und hätte nur bei einem deutlichen Zugewinn der SPD Chancen, über die Liste ins Parlament einzuziehen.

Schröppel: Schulz ist eloquent

Weißenburgs SPD-Oberbürgermeis­ter Jürgen Schröppel analysiert die Entscheidung pro Schulz nüchtern, kommt aber zum gleichen positiven Ergebnis wie Egerer. „Wenn ich an Frank-Walter Steinmeier denke, dann hat sich gezeigt, dass es schwierig ist einen Wahlkampf aus der Regierungsverantwortung der Großen Koalition zu führen.“ Schulz habe in seinen ers­ten Auftritten bewiesen, dass er Format habe und sich sehr eloquent präsentiert, so Schröppels wohlwollende Einschätzung.

Sven Emmerling, der Vorsitzende des Weißenburger SPD-Ortsvereins, schlägt sich ebenfalls auf die Schulz-Seite. „Das ist aber eine persönliche Geschichte, weil ich nicht auf der Linie Gabriels bin.“ Allerdings räumt er ein, dass auch die Stimmung in seinem Ortsverband eher Gabriel-kritisch war. „Das Durchregieren von oben nach unten ist manchem übel aufgestoßen“, sagt Emmerling und bezieht sich damit vor allem auf Gabriels Befürwortung der Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die von weiten Teilen der Parteibasis abgelehnt wurde.

„Wir haben Rückenwind, und den will ich nutzen“, sagt SPD-Kreischef Harald Dösel zur Personalie Schulz. Der Weißenburger verweist allerdings darauf, dass nun auch programmatisch ordentlich gearbeitet werden müsste. Die Partei und der Kandidat müssten nun ein starkes Team werden. Inhaltlich sieht auch er die soziale Gerechtigkeit als zentrales Thema. „Wir brauchen eine gerechtere Lohnverteilung, auch in Mittelfranken“, fordert Dösel.

Die personelle Neubesetzung der SPD muss mit der Entscheidung für Schulz und dem Rückzug Gabriels im Übrigen nicht abgeschlossen sein. Im Mai steht der Landesparteitag in Würzburg an, und es regt sich – angesichts dramatisch schlechter Um­fragen in Bayern – Widerstand in der Partei gegen SPD-Landesvorsitzenden Florian Pronold. „Da haben jetzt schon einige Angst, dass die SPD sich selbst zerlegt, aber ich denke, lieber ein reinigendes Gewitter, als etwas weiterlaufen lassen, das desolat ist“, äußert sich Egerer deutlich „Das soll jetzt mal der Landesvorstand entscheiden, wie es da weitergeht“, hält sich Dösel etwas mehr zurück, um dann festzustellen, dass er schon viele Genossen treffe, die unzufrieden seien.

Jan Stephan