Prestigeträchtiges Duell zwische Ramsberg und Weißenburg

Toto-Pokal-Finale am Montag, 1. Mai - vor 11 Minuten

RAMSBERG - Nach dem regulären Spieltag am Samstag und Sonntag steht am 1. Mai ein besonderes Fußballspiel im Terminkalender: Im Kreisfinale um den Toto-Pokal stehen sich die SG Ramsberg/St. Veit und der TSV 1860 Weißenburg gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 17.00 Uhr im Ramsberger Sportpark. Um 15.00 Uhr bestreiten die Fußballerinnen der SG Langlau/Ramsberg mit ihrer Kreisliga-Partie gegen den TV 1848 Schwabach das Vorspiel.

Alte Bekannte: In den Mannschaften der SG Ramsberg/St. Veit und des TSV 1860 Weißenburg agieren etliche Spieler, die früher im gleichen Team gekickt haben und nun gegeneinander um den Sieg kämpfen. © Uwe Mühling



Das Aufeinandertreffen des Kreisligisten aus Ramsberg/St. Veit und der Bezirksliga-Mannschaft des TSV 1860 Weißenburg hat Seltenheitswert. Zuletzt kickten beide Teams ebenfalls im Pokal gegeneinander – im Oktober 2012 warf der damalige A-Klassist aus Ramsberg den Kreisligisten Weißenburg aus dem Wettbewerb – und zwar im Elfmeterschießen, nachdem es zuvor 1:1-Unentschieden geheißen hatte.

Der Triumph der Gastgeber kam nicht von ungefähr: Aus der A-Klasse gelang unter Trainer Jörg Hertlein (der jetzt wieder das SG-Ruder übernommen hat) der Durchmarsch in die Kreisliga, in der die Ramsberg-Veiter vorne mitspielen.

Dennoch sind die Weißenburger mit ihrer einer Klasse höher spielenden Truppe klarer Favorit. Die Frage ist nur, wie die Bezirksliga-Partie in Bad Windsheim ausgeht. Siegen die TSV-Sechziger, ist der Klassenerhalt nahezu perfekt, bei einem Remis oder gar einer Niederlage stehen die Weißenburger weiter im Kampf gegen den Abstieg und werden wohl etliche Spieler aus der ersten Mannschaft schonen. Wie zuletzt beim Halbfinale gegen den SV Cronheim: Dort lief eine verstärkte zweite Mannschaft auf, die in der A-Klasse Mitte derzeit unangefochtener Tabellenführer ist und die in Cronheim mit 2:1 den Finaleinzug perfekt gemacht hat. Auch dieses Team hat enormes spielerisches Potenzial.

Das geht auch den Ramsbergern nicht ab, kicken in ihren Reihen doch etliche Spieler, die einst für den TSV 1860 Weißenburg aktiv waren oder die in deren Jugendabteilung ausgebildet wurden und für die das Toto-Pokal-Finale deshalb eine besonders prestigeträchtige Partie ist.

Verstärkt mit jungen Spielern und weiteren Neuzugängen kämpfte die SG Ramsberg/St. Veit in dieser Saison immer um die vorderen Plätze mit, musste in jüngs­ter Zeit aber etwas Federn lassen. Nicht so im Pokal, denn im Halbfinale stand mit dem BSC Woffenbach ein Bezirksligist als Gegner an. Doch den warfen die vor allem defensiv sehr gut stehenden SG-Kicker mit einem 2:0-Heimerfolg aus dem Rennen. Angesicht dessen sollten die Weißenburger durchaus gewarnt sein.

Rund um das Finale im Kreis Neumarkt/Jura gibt es am Ramsberger Sportplatz ein Rahmenprogramm mit diversen Attraktionen: Fußballer können Torwandschießen oder an der Torschussanlage die Geschwindigkeit ihres Schusses messen lassen. Zudem gibt es eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Zum Endspiel am Mai-Feiertag bietet Gastgeber Ramberg/St. Veit auch Bratwürste vom Grill und Getränke an.

Rainer Heubeck