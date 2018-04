Primiz in Weißenburg am 22. April

WEISSENBURG - Nach langer Pause kann die Pfarrei St. Willibald in Weißenburg einmal wieder Primiz feiern. Thomas Rose lädt für Sonntag, 22. April, in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. Die Primiz mit Pater Rolf Biegler vom Provinzialat der Herz-Jesu-Missionare als Prediger beginnt um 10 Uhr.

Werden am 21. April im Eichstätter Dom von Bischof Hanke zu Priestern geweiht: Michael Polster, Thomas Rose und Simon Heindl. © Anika Taiber-Groh/pde



Rose wird gemeinsam mit den zwei anderen Diakonen Simon Heindl und Michael Polster am Samstag, 21. April, zu Priestern für die Diözese Eichstätt geweiht. Der Gottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke beginnt um 9 Uhr im Dom. Die Fernsehredaktion des Bistums überträgt die Feier live auf dem katholischen Fernsehsender EWTN sowie im Internet auf www.bistum-eichstaett.de.

Stammpfarrei Weißenburg

Thomas Rose kommt aus der Gemeinde St. Willibald in Weißenburg. Als Praktikant arbeitete er in Mariä Himmelfahrt in Berching. Simon Heindl stammt aus der Pfarrei St. Nikolaus in Reichertshofen und war zuletzt in der Pfarrei St. Michael in Titting als Praktikant tätig. Michael Polsters Heimatpfarrei ist St. Michael in Neunkirchen am Brand, sein Praktikum absolvierte er in Herz Jesu in Ingolstadt. Fragt man ihn nach dem Grund, warum er ausgerechnet Pries­ter werden wollte, dann hat er eine einfache Antwort: „Ich möchte mich ganz in den Dienst der Menschen stellen – nach dem Vorbild Jesu Christi.“

Die drei künftigen Priester haben Theologie studiert und ein knapp zwei- bzw. dreijähriges Pastoralpraktikum in Pfarreien der Diözese Eichstätt absolviert. Simon Heindl und Michael Polster wurden 2017, Thomas Rose 2016 zu Diakonen geweiht.

In seinem Pastoralpraktikum in Berching hat Rose viele alte und kranke Menschen besucht und ihnen die Krankenkommunion gebracht. Auch sammelte er dort erste Erfahrungen in der Schule und unterrichtete eine 4. Klasse in katholischer Religionslehre. Rose stammt ursprünglich aus Polen. Die Familie kam 1990 nach Deutschland, Roses Eltern und seine beiden Brüder leben in Weißenburg.

Am Altar zu stehen, die Kommunion auszuteilen und liturgische Texte vorzutragen, das alles war für Rose zunächst ziemlich ungewöhnlich. „Mit der Zeit bekommt man Routine, aber es ist trotzdem immer etwas Besonderes, mitten in der Eucharistiefeier dabei zu sein.“ Thomas Rose absolviert nach seiner Diakonweihe in Speyer im Rahmen seiner Ausbildung ein Praktikum als Klinikseelsorger. Seit seiner Zeit in der Pfarrei Berching ist Rose absolut überzeugt, den rich­tigen Beruf gewählt zu haben: „Ich will mich nach Kräften mühen, ein wahrer Priester zu sein. Nicht nur für die Gläubigen der Pfarrei, in der ich eingesetzt bin, sondern für alle Gläubigen.“

Die Priesterweihe findet im Bistum Eichstätt traditionell immer am Samstag vor dem Weltgebetstag für geistliche Berufe, dem vierten Sonntag der Osterzeit, statt. Danach feiern die neu geweihten Priester ihre Primiz, also die erste Messe nach der Weihe, und spenden den Primizsegen. Die Fernsehredaktion der Diözese stellt die Weihekandidaten in Porträts auf www.bistum-eichstaett.de/priesterweihe vor.

