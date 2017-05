Ein fulminantes Konzert hat die BigBand der Bundeswehr zum Auftakt des Jubiläums 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weißenburg gegeben. Die Formation, die sonst nicht in Bierzelten auftritt, spielte zunächst konzertant, lud hernach das Publikum zum Tanzen ein und legte dann so richtig los. Zuvor hatte Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel als Schirmherr das Festwochenende eröffnet und als offiziellen Akt ein Jubiläumsband an der Standarte der Wehr angebracht.