Prominenter Praktikant in Weißenburger Buchhandlung

Achim "Sechzig" Bogdahn versucht sich als Buchhändler - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Ein Praktikant in der Buchhandlung – nichts Ungewöhnliches. Wenn es sich bei dem Praktikanten allerdings um einen 50-Jährigen handelt, der einer der bekanntes­ten Radiomoderatoren Bayerns ist, kann man schon mal genauer nachfragen. Ortsbesuch bei der Weißenburger Buchhandlung Meyer und ihrem Promi-Praktikanten Achim „Sechzig“ Bogdahn.

Traumberuf Buchhändler? Bayern-2-Moderator Achim „Sechzig“ Bogdahn (li.) macht gerade ein Praktikum beim Weißenburger Buchhändler Mathias Meyer. Heute darf er sich im Beratungs- gespräch mit Kunden versuchen. © Jan Stephan



Mit einer Liste läuft er durch die Buchhandlung. Sucht mit dem Blick die wandhohen, mit Büchern prall gefüllten Regale ab. Achim „Sechzig“ Bogdahn macht Remission. „Ich hätte ihm schon ‘ne einfachere Liste ausdrucken können“, sagt Buchhändler Mathias Meyer. „Aber er soll ja auch was tun.“ Der Weißenburger Buchhändler hat sichtlich Spaß an der Situation. Bogdahn ist Praktikant. Naja, und er ist auch ein ziemlich bekannter und angesehener Radiomoderator. Mit „Eins zu Eins. Der Talk“ geht er mehrfach die Woche auf Bayern 2 auf Sendung und ist bei Bayern Alpha im Fernsehen zu sehen. Musikfans kennen ihn vom Zündfunk oder der Sendung „Mehmets Schollplatten“, die er, der leidenschaftliche Sechzger-Fan, mit der Bayern-Ikone Mehmet Scholl moderiert.

Jetzt sitzt er mit seinem Interims-Chef in der Weißenburger Buchhandlung und hat einen Cappuccino vor sich. „Ich habe drei Traumberufe. Radiomoderator, aber das bin ich ja schon. Fußballprofi bei Sechzig, aber das werde ich wohl nicht mehr. Und: Buchhändler.“ Also hat er kurzerhand beschlossen, das mit dem Buchhandeln mal auszuprobieren. Und zwar in einer seiner beiden Lieblingsbuchhandlungen. Die eine ist Lemkuhl in Schwabing, die andere der Meyer in Weißenburg.

Bogdahn ist oft in der Region, weil er am Brombachsee Verwandtschaft hat, und er hält es hier gut aus. „Wenn ich mich zur Ruhe setze, dann zieh’ ich nach Franken, und wenn ihr dann einen Aushilfsbuchhändler sucht . . . ich bin euer Mann“, scherzt er in Richtung Mathias Meyer. Doch ein bisschen ernst scheint er es tatsächlich zu meinen.

Staubsaugen und Plastikschwerter

Am Montag hat er angefangen, bis heute um 16.00 Uhr läuft das Praktikum. Und Mathias Meyer hat den Ehrgeiz, ihm das Geschäft von allen Seiten zu zeigen. „Gestern hat meine Praktikanten-Kollegin gestaubsaugt, während ich Plastikschwerter ausgezeichnet habe“, lacht Bogdahn. „Das ist die Realität.“

Von seinem dritten Traumberuf hat ihn das Praktikum aber nicht abbringen können. „Buchhandlungen sind Kulturorte und ich liebe das Lesen.“ Im inszenierten Beratungsgespräch schlägt er sich so gut, dass Bogdahn am heutigen Mittwoch auch an die Front darf. „Ich hab mich top vorbereitet, kenn’ mich richtig gut aus. Ich war wohl ein bisschen übermotiviert“, erzählt er.

Wer die literarischen Kenntnisse des Radiomanns prüfen will, hat dazu heute bis 16.00 Uhr die Gelegenheit. Und eine schlechte Idee ist das sicher nicht, denn Bogdahn bringt ein paar Vorkenntnisse mit, wie sein Drei-Tage-Chef recht angetan bestätigt. „Das Gute ist, dass er nicht nur ungeheuer belesen ist und die Bücher kennt, er kennt meistens auch noch die Autoren.“

Tatsächlich hatte er eine ganze Reihe an Berühmtheiten schon bei sich im Funkhaus sitzen. Nicht nur Schriftsteller, sondern auch Politiker wie Roman Herzog, Schauspieler wie Robert Stadlober, Musiker wie Ann-Sophie Mutter, Comedians wie Wigald Boning und immer wieder auch ganz normale Menschen, denen er die Besonderheiten ihres Lebens entlockt.

Sein Praktikum in Weißenburg begann etwas holprig. Am ersten Tag kam er gleich zu spät – Lokschaden in Ellingen. Pflichtschuldig schrieb er eine zerknirschte Entschuldigungs-Whats-App. Den Abholservice vom Bahnhof lehnte er ab. „Ich will das richtig durchziehen, so wallraffmäßig, ganz unten“, tippte er in sein Handy. Den gepflegten literarischen Scherz beherrscht er schon mal recht virtuos.

Literarische Leichen

Und er hat auch keine Berührungsängste mit seiner Praktikantenrolle. Er zeichnet aus, er schichtet um, schleppt Gelbe Säcke und setzt sich als Zaungast in die Gespräche mit den Verlagsvertretern. Im Moment ist in der Buchhandlung aber noch die Zeit des Ausmistens. Da werden literarische Tode gestorben. Was ein oder gar mehrere Jahre keine Leser gefunden hat, wandert an den Verlag zurück. „Das hat mir bei dem ein oder anderen Buch echt so richtig wehgetan“, sagt Bogdahn. Spontan kündigt der Radiomann eine Fortsetzung seines Praktikums an. In der Zeit vor der Leipziger Buchmesse. „Da muss ich dann keine Leichen mehr entsorgen, sondern die literarischen Neugeburten einräumen“, lacht er.

Ein paar der Übriggebliebenen der vergangenen Saison wird er heute selbst adoptieren. „Ich hab’ beim Rumräumen so viele Bücher entdeckt, auf die ich Lust habe. Das wird das Geschäft deines Lebens“, lacht er Meyer an. Und vielleicht bringt er ja auch noch einige der bisher Verschmähten an die Kunden, die sich zur Beratung bei ihm einfinden. Es wäre ein schöner Abschluss, denn den Ungelesenen droht sonst ein schlimmes Schicksal. Sie werden oft zu Dämmmaterial geschreddert. Mathias Meyer zuckt bedauernd die Schultern: „Es gibt eben nichts wertloseres als bedrucktes Papier.“ Zumindest dann, wenn das Papier einfach keinen Leser für sich findet.

Jan Stephan