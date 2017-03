Ralph Edelhäußer bleibt Dauerbrenner

PLEINFELD - Ralph Edelhäußer bleibt der Dauerbrenner an der Spitze des heimischen Leichtathletik-Kreises. Seit 1999 steht er bereits jenen 32 Vereinen vor, die im Gebiet Roth-Weißenburg die leichtathletischen Disziplinen wie Laufen, Springen und Werfen im Angebot haben. Jetzt wurde Edelhäußer beim Kreistag im Pleinfelder „Sonnenhof“ wieder­gewählt.

Mit großem Dank verabschiedet: Werner Näßer vom ESV Treuchtlingen und Elli Müller vom TV Büchenbach (beide vorne mit Geschenken) zusammen mit dem neu gewählten Kreisvorstand um Ralph Edelhäußer (Dritter von links). Foto: Uwe Mühling



Als Kreisvorsitzender ist Ralph Edelhäußer ehrenamtlich tätig, hauptberuflich arbeitet er als Bürgermeister der Stadt Roth. In diesem Amt wurde der 43-Jährige vor Kurzem bestätigt. Die Wahl beim Leichtathletik-Kreistag war im Gegensatz zum Bürger­meiter-Entscheid weit weniger formell und aufwendig. Unter der Re­gie von Wolfgang Schoeppe aus Ansbach – er ist Präsident des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes (BLV) und Bezirksvorsitzender von Mittelfranken – ging das Ganze flott über die Bühne. Alle Funktionäre wurden einstimmig per Akklamation und ohne Enthaltungen gewählt.

Erster Vorsitzender ist und bleibt Ralph Edelhäußer. Sein neuer Stellvertreter (und Sportwart) ist Jürgen Nehmeier (Rednitzhembach), der bislang als Beisitzer fungierte. Kassier bleibt Jürgen Barthel (Schwabach). Neuer Schüler- und Jugendwart ist Daniel Nehmeier (Rednitzhembach), und als Kampfrichterwart wurde Peter Rehlinger (Büchenbach) bestätigt.

Beisitzer sind Elli Müller aus Büchenbach (neu, bisher Schüler- und Jugendwartin), Steffi Eberler, Röttenbach (neu), sowie weiterhin Christian Gußner. Revisor bleibt Harald Litzka, der als neuen zweiten Mann Andreas Bub an der Seite hat (beide Roth).

Froh zeigte sich Ralph Edelhäußer, dass Elli Müller vom TV Büchenbach dem Leichtathletikkreis als Beisitzerin erhalten bleibt. Gleichwohl nahm sie Abschied vom Posten der Schüler- und Jugendwartin, den sie über viele Jahre bekleidet hat. „Du hast der Leichtathletik in dieser Funktion über Jahrzehnte hinweg ein Gesicht gegeben“, würdigte Edelhäußer die Arbeit von Elli Müller. Ihre Aufgaben habe die scheidende Schülerwartin „mit Bravour“ gemeistert, was auch für den Büchenbacher Waldlauf gilt, der zweimal pro Jahr unter ihrer Regie durchgeführt wird. Edelhäußer überreichte Blumen sowie einen Essensgutschein und stellte eines klar heraus: „Wir sind Elli Müller zu großem Dank verpflichtet.“

Ebenfalls „sehr, sehr dankbar“ zeigte sich der Kreisvorsitzende ge­genüber Werner Näßer. Der Mann aus den Reihen des ESV Treuchtlingen gehört nicht nur zu den Begründern der inzwischen sehr großen Laufszene in der Region, sondern war von Beginn an Chefauswerter beim Läufer-Cup im südlichen Mittelfranken. 14 Jahre lang hat er diesen Job akribisch erledigt, ehe er das Amt nun in jüngere Hände legte. Seiner Nachfolgerin Nadine Tax (Schwabach) wird er aber weiterhin helfend beiseite stehen. Bei Werner Näßer bedankte sich Ralph Edelhäußer mit einem Geschenkkorb für das große Engagement.

Stichwort Läufer-Cup: Die 15. Auflage startete am Tag vor dem Kreistag mit dem Rothseelauf und geht an diesem Samstag, 18. März, mit dem Treuchtlinger Frühjahrslauf weiter. Die Serie mit ihren heuer 17 Rennen ist mittlerweile die wichtigste Aktivität des Leichtathletik-Kreises Roth-Weißenburg und zugleich die wich­tigste Einnahmequelle, wie auch der Kassenbericht von Jürgen Barthel bestätigt. Darin wurde obendrein deutlich, dass der Kreis finanziell bestens dasteht, sodass der Entlastung nichts im Wege stand.

Dass die Versammlung in Pleinfeld bestens besucht war, lag auch daran, dass viele junge Sportler/innen aus der Region für ihre oftmals außergewöhnlichen Erfolge bei Kreismeisterschaften sowie auf mittelfränkischer, bayerischer und teils auch deutscher Ebene ausgezeichnet wurden. Begleitet von zahlreichen Eltern konnten sie im „Sonnenhof“ ihre Pokale aus den Händen der Ehrengäste Wolfgang Schoeppe (BLV-Präsident), Brigitte Brand (Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes im Gebiet Weißenburg-Gunzenhausen) und Manuel Westphal (Landtagsabgeordneter) entgegennehmen. Herausragend war sicherlich der zweite Platz bei der Deutschen Meisterschaft für Kugelstoßerin Rhona Schmidt (W15) vom TSV Röttenbach. Sie war auch Bayerische und Süddeutsche Meisterin.

Die geehrten Nachwuchs-Leichtathleten: Sanna Wurm (FC Pleinfeld), Jonas Kirchdorfer (ESV Treuchtlingen), Leonie Schütte, Annica Schütte, Rhona Schmidt, Anna Mariacher, Karolin Schorsack, Jannik Reichert, Paul Eberler, Jakob Eberler (alle TSV Röttenbach), Felicia Zottmann (SV Großweingarten), Carolin Kupsch, Leonie Polster, Benedikt von Hardenberg (alle TV Eckersmühlen), Annika Treffehn, Lineke Przybille, Inga Winters, Alexander Höhn, Luis Bub (alle TSG 08 Roth), Tim Frisch, Bas­tian Frisch (beide La Carrera Triteam Rothsee), Laura Gußner, Anna Latzko, Mathias Schimming, Dominik Höfner, Nils Kremling, Max Foos, Lukas Knäblein (alle TSV Wendelstein), Maximilian Gräfensteiner (TV Büchenbach), Sina Appeltauer und Hannah Wittmann (beide SV Rednitzhembach).

Uwe Mühling